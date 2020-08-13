Düğün salonu işletmecilerinin korsan düğün tepkisi - Son Dakika

Düğün salonu işletmecilerinin korsan düğün tepkisi

Düğün salonu işletmecilerinin korsan düğün tepkisi Düğün salonları, korsan düğünlerden dolayı 3 gün kapalı kalacak Korona virüs nedeniyle evlilik yolundaki çiftlerin büyük bir bölümü planlarını ertelerken, düğün salonu işletmecileri durumdan olumsuz etkilendi.

Düğün salonu işletmecilerinin korsan düğün tepkisi

Düğün salonları, korsan düğünlerden dolayı 3 gün kapalı kalacak

DİYARBAKIR - Korona virüs nedeniyle evlilik yolundaki çiftlerin büyük bir bölümü planlarını ertelerken, düğün salonu işletmecileri durumdan olumsuz etkilendi. 1 Temmuz'da İçişleri Bakanlığı genelgesi ile birlikte düğün salonları açıldı. Düğün salonlarının açılmasıyla birlikte kafe ve benzeri yerlerde korsan düğünlerin yapılması resmi olarak faaliyet yürüten düğün salonlarının işleri aksattı. Korsan düğün salonlarından dolayı iş yapamadıklarını aktaran düğün salonları işletmecileri, bu sorun çözümü için sağlık kendileri açısından birinci öncelik olduğunu ve üç gün düğün salonlarını kapatma kararı aldıklarını açıkladı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeni ile birçok iş kolu olumsuz etkilendi. Sokağa çıkma kısıtlamaları ve toplu halde bulunma yasakları en çok düğün salonu işletmecileri ile burada çalışan müzisyenleri etkiledi. Düğün salonu işletmecileri, korsan düğün salonlarının işleri sekteye uğrattıklarını ve çözüm bulunmasını isteyerek açıklama yaptı.

"Korsan düğünler korona virüs vaka sayılarında artışa neden oldu"

Düğün salonları işletmecileri adına açıklama yapan Murat Kaçar 10 binlerce insanın düğün salonlarından ekmek yediğini belirterek, "16 Mart itibariyle Türkiye'de birçok iş yeri kapatıldı. Korona virüs nedeniyle düğün salonlarımızda 16 Mart itibariyle kapatıldı. Bu süreçte 4 ay düğün salonlarımız kapalı kaldı. Ekonomik anlamda sıkıntılar yaşadık. Hepimiz için sağlık birinci önceliğimiz ve bundan kaynaklı alınan tedbirleri olumlu karşıladık. Yalnız, düğün salonları kapatıldıkları dönemde birçok evde mevlit tarzı düğünleri yapıldı ve korona virüs vakalarının artmasına neden oldu. İçişleri Bakanlığının talimatı ile düğün salonları açıldı. 1 Temmuz'dan itibaren bizde bütün hazırlıklarımızı yaptık ve belirlenen kurallar çerçevesinde hazırlıklarımızı yaptık ve tedbirler alarak salonlarımız açtık. Yalnız korsan düğünlerden dolayı birçok yerde vaka sayılarının hızla yükselmesine neden olmuştur. Vakalar biz resmi düğün salonlardan kaynaklanmadığını belirtmek isterim. Yalnız bu süre içerisinde Diyarbakır'ın birçok yerinde otopark, çay bahçesi, kahveler, restoranlar, balıkçı gibi yerler hatta sitelerde düğünler yapılmaya başlandı. Bunun önüne geçilmesini talep ettik ama maalesef bugüne kadar bunun önüne geçilmesi için resmi kurumlar hiç bir girişimde bulunmamıştır" dedi.

"3 gün salonlarımızı kapatıyoruz"

Kaçar, tepki amaçlı 3 gün boyunca salonlarını kapatacaklarını belirterek "Diyarbakır'da korsan düğünlerde yaşanan olumsuz görüntülerin resmi düğün salonları ile hiçbir alakası yoktur. Bizler her gün denetlenen ve bu noktada sıkı denetime tabi tutulan profesyonel işletmeleriz. Bu gibi yerler denetlemediği için her gün vaka sayısı artıyor. Biz Diyarbakır'daki tüm salon işletmecileri bu konuda bir duyarlılığın gelişebilmesi için vaka sayısının daha da artması için sağlık bizim açımızdan da birinci önceliktir. Biz üç gün düğün salonlarımızı kapatma kararı aldık. Bugün itibarıyla 3 gün düğün salonlarımızı kapatacağız ve salonlarımızın girişine 'Sosyal mesafe, maske, hijyeni evet, korsan düğünlere hayır' sloganlı pankart asacağız. Bu konuda devletin resmi makamlarının harekete geçmesini beklemekteyiz. Öncelikle il valimiz, il pandemi kurulu, kaymakamlar, belediyelerin artık bu işletmelere dur demesini bekliyoruz. Biz ekonomik anlamda ciddi zarara uğruyoruz ve ayrıca sanki biz yapmışız gibi bize mal ediliyor bizim talebimiz budur" diye konuştu.

Düğün salonu işletmecilerinin korsan düğün tepkisi

Koronavirüs, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 14:22

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Düğün salonu işletmecilerinin korsan düğün tepkisi - Son Dakika
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