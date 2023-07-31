Düğün salonu karıştı: Müzik kavgasında yumruk ve sandalyeler havada uçuştu - Son Dakika
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Düğün salonu karıştı: Müzik kavgasında yumruk ve sandalyeler havada uçuştu

02.08.2023 15:40

Sakarya'nın Hendek ilçesinde müzik seçimi sebebiyle çıktığı iddia edilen kavgada düğün salonu karıştı. Tekme, tokat ve sandalyelerin havada uçuştuğu anlar cep telefonuyla görüntülendi. Olay, Hendek ilçesi Başpınar Mahallesi üzerinde bulunan bir düğün salonunda çıktı. İddiaya göre, müzik seçimi sebebi ile taraflar arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olay esnasında taraflar birbirlerine girdi. Yumruk ve sandalyelerin havada uçuştuğu anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde müzik seçimi sebebiyle çıktığı iddia edilen kavgada düğün salonu karıştı. Tekme, tokat ve sandalyelerin havada uçuştuğu anlar cep telefonuyla görüntülendi.

BİRDEN KAVGAYA TUTUŞTULAR

Hendek ilçesi Başpınar Mahallesi üzerinde bulunan bir düğün salonunda iddiaya göre, müzik seçimi sebebi ile taraflar arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olay esnasında taraflar birbirlerine girdi.

Düğün salonu karıştı: Müzik kavgasında yumruk ve sandalyeler havada uçuştu

ANBEAN KAMERADA

Yumruk ve sandalyelerin havada uçuştuğu anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Öte yandan gelinle damadın akıbetine ilişkin bir bilgi verilmedi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Düğün salonu karıştı: Müzik kavgasında yumruk ve sandalyeler havada uçuştu - Son Dakika
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