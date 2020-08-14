DÜĞÜN SALONU MAĞDURLARI KAPORALARINI GERİ ALABİLİYOR - Son Dakika

DÜĞÜN SALONU MAĞDURLARI KAPORALARINI GERİ ALABİLİYOR

DÜĞÜN yapmak için bir yıl öncesinden rezervasyon yaptıran ve kapora yatıran, pandemi nedeniyle düğünlerini yapamayan çiftler ile aileleri, ödedikleri kaporalarını alamıyorlar.

DÜĞÜN SALONU MAĞDURLARI KAPORALARINI GERİ ALABİLİYOR, System.String[]
DÜĞÜN yapmak için bir yıl öncesinden rezervasyon yaptıran ve kapora yatıran, pandemi nedeniyle düğünlerini yapamayan çiftler ile aileleri, ödedikleri kaporalarını alamıyorlar. Ancak tüketici kanunları,  evlenecek çiftlerden yana.

Pandemi nedeniyle düğün salonları kapatılmış ve 1 Temmuz'da tekrar açılmıştı. Ancak koronavirüs önlemleri nedeniyle salonların yarı kapasite de düğün yapmasına izin verildi. Bu durum karşısında pek çok çift, düğünleri iptal ederek, salonlara verdikleri kaporaları iptal etmek istedi.

Elif Çanak'da o mağdurlardan biri. Elif Çanak, 20 Eylül'de Faruk Korkut ile dünya evine girecekti. 28 Şubat'ta yemekli bir düğün organizasyonu için Sarıyer'de bulunan bir salon ile anlaştı. Ancak pandemi nedeniyle çift düğünden yapmaktan vazgeçerek, sadece nikah yapmak istedi. Fakat 50 bin liralık düğün organizasyonu için ödedikleri 6 bin liralık kaporayı geri alamadı. Çift ise çareyi Tüketici Hakem Heyetine başvurmakta buldu.Düğün salonu mağduru Elif Çanak yaşadıkları süreci şu sözlerle anlattı: "28 Şubat'ta düğün yeri ile anlaşıp sözleşme imzaladık, 20 Eylül 2020 tarihinde düğünümüz gerçekleşecekti. Fakat koronavirüs ve pandemi ilan edilmesiyle biz de 6 Haziran'da sözleşmemizi iptal etme kararı aldık. Düğün yeri ile görüşmeye gittiğimizde, kendileri bu sebeplerin onlar için geçerli olmadığını, sözleşmede böyle bir şeyin yer almadığını ve şahsımıza kaporanın iade edilmeyeceğini bildirdiler. Biz de hukuki sürece başvurarak Tüketici Hakem Heyetine başvuru yaptık. Onlar savunmalarını yaptı, biz de gereğini bekliyoruz. Bize 'Kurallar dahilinde, az davetliyle de olsa gerçekleşecek bir organizasyon, biz her türlü, her şeyi karşılayacağız, plastik tabak çanak gibi' dediler. Ayrıca enteresan şekilde fikrimizi değiştirmek için bize 'Bundan sonra gerçekleşecek bazı düğünlerde maske takılmayacağını düşünüyoruz, insanların artık uygulayacaklarını sanmıyoruz çünkü bu bir düğün organizasyonu' da dediler. İnsanların sağlığı söz konusu olduğundan biz hiç tereddüt etmeden iptal ettirmek istedik. Fakat fesih sözleşmesini yerine getirmeyerek kaporamızı  vermediler, mağdur ettiler, avukatlarına yönlendirdiler. Şu anda onlarla muhatabız."

"KAFALARINA GÖRE YAZDIKLARI BİR FESİH SÖZLEŞMESİNE DAYANARAK BİZİ MAĞDUR ETMEYE DEVAM EDİYORLAR"Çanak, "6 bin TL kaporamız vardı. Zaten düğün ücreti ile ilgili anlaşmıştık 50 bin lira olacaktı tutar. 6 bin lirayı geri vermediler. Gönül ister ki biz de düğün yapalım ama evi tutmuş bulunduk, her şeyi buna göre ayarladık, o yüzden nikaha çevirmek durumunda kaldık. Bir yandan eşyalar, ev kurma telaşı ve ikimiz de çalışıyoruz, bu durumda bir de bununla uğraşıyoruz. İşin enteresan tarafı gittiğimiz bütün avukatlar yapılanın tamamen hukuka aykırı olduğu, bununla ilgili 16 Mart'ta yayınlanmış bir genelge olduğunu ve bu genelgeyle benim haklarımın yani tüketici haklarının devlet tarafından koruma altında olduğunu söylüyorlar. Bu insanlar kural tanımaz bir şekilde kendi kafalarına göre yazdıkları bir fesih sözleşmesine dayanarak bizi mağdur etmeye devam ediyorlar" şeklinde konuştu.

SÖZLEŞME YAPMAYANLAR İÇİN DE ÇÖZÜM VARTüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, düğün salonu mağduru çiftler ve ailelerin kaporalarını geri alabileceklerini belirtiyor. Sözleşme yapmayanlar için de çözüm olduğunu belirten Ağaoğlu, "Taraflar arasında yazılı sözleşme olmayabilir. Böyle bir durumda benim tavsiyem, düğün sahipleri derhal faks, e-posta, iadeli taahhütlü posta gibi mektup gibi salon işletmecisine şartları da belirten ve bu sözleşmeden mücbir sebeple caydıklarını bildiren bir yazılı ihtar göndersinler" dedi.

"DÜĞÜN SALONU SAHİBİ YANLIŞ YAPIYOR"Düğün yapmaktan vazgeçen çiftlerin, salonlara ödedikleri kaporaları nasıl geri alabileceklerini aktaran Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, şunları söyledi: "Düğün sahipleri, gerekse düğün salonu işletmecileri birbirilerinden tazminat talep edemezler. Çünkü ortada mücbir sebep var. Yalnız burada işaret noktası 1 Temmuz. 1 Temmuz'da kurallar kondu ve bu kurallara göre sözleşme yapmışsa vatandaş, düğün salonundan vazgeçtiği takdirde elbette ki sözleşmede söz edilen tazminatı düğün salonu sahibine verir. Ama 1 Temmuz'dan önce, pandemiden önce rezervasyon yapmış ve bu rezervasyon tarihi 1 Temmuz'dan sonrasını da kapsıyorsa, düğün sahibi de cayma hakkını kullanırsa salon işletmecisinin ondan para istemeye hiç hakkı yok. Neden yok? '15 Temmuz'du gün, o gün zaten serbest bırakıldı' diyemez. Düğün sahibi salonu 800 kişilik tutmuştur ancak devletin bugün getirdiği kurallarla o salon 400 kişi alacaktır. Böylelikle hizmet ayıplı hale gelmiştir. Ayıplı hale geldi ama bundan düğün salonu sahibinin sorumluluğu yok. O halde taraflar birbirilerinden tazminat istemeden sözleşmelerini sonlandırabilir, varsa kaporalar iade edilir. Anlaşırlarsa da devam ederler. Ama baskı kurarak  'senin kaporanı yakarım' diyen düğün salonu sahibi yanlış yapıyor."

10 BİN 390 LİRANIN ALTINDAKİ ÇEKİŞMELER TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ, ÜSTÜ ARABULUCUAydın Ağaoğlu, düğün salonu sahiplerinin tacir olduğuna dikkat çekerek, şöyle devam etti: "Basiretli davranmak zorundalar. Madem ki devlet kararıyla düğün salonları kapatıldı, o halde iş yerlerinin ev sahiplerine, mal sahiplerine bir ihtar gönderecekler. Bununla ilgili kanunlarda hüküm var. İfa güçlüğü veya ifa imkansızlığından kira ödemekten kurtulabilirlerdi. Devlet bu tür kapatılan işyerlerinin sahiplerine 'kısa çalışma ödeneği' çıkartı ki personelinin yükünün büyük bir bölümünü kendisi üstlendi. Bunun yanı sıra vergi, sosyal güvenlik prim ödemelerini öteledi, kredi verdi. Buna rağmen vatandaşın parasına el koymak hukuka uygun olmaz, adil de olmaz. Ayrıca düğün salonu sahibi işler iyi gittiği dönemde para kazandığında o vatandaşlarla paylaşıyor mu? Ortak değil vatandaşlar. Düğün salonlarıyla ortaklığı olmadığına göre bu paraların tamamı iade edilmeli. Düğün salonu işletmecisi şayet düğün sahiplerine zorluk çıkarırsa 10 bin 390 liranın altındaki çekişmelerle ilgili vatandaşlar Tüketici Hakem Heyetleri'ne başvurabilirler. Bu başvuru ücretsiz aynı zamanda verdikleri kararlar da mahkeme kararı hükmündedir. Meblağ 10 bin 390 lira ve üzeri ise yenilenen yasaya göre önce adliyelerdeki arabuluculara gidilecek 28 gün zarfında arabulucuyla anlaştılar anlaştılar, anlaşamazlık tutanağı olursa Tüketici Mahkemesine harç ödemeden dava açabilirler."

SÖZLEŞME YAPILMADIYSAAğaoğlu, düğün sahipleri ve salonlar arasında sözleşme yapılmadığı durumlar için ise tüketicilere şu uyarıda bulundu:

"Taraflar arasında yazılı sözleşme olmayabilir. Böyle bir durumda benim tavsiyem, düğün sahipleri derhal faks, e-posta, iadeli taahhütlü posta gibi mektup gibi salon işletmecisine şartları da belirten ve bu sözleşmeden mücbir sebeple caydıklarını bildiren bir yazılı ihtar göndersinler. Bunu noterden gönderebilecekleri gibi faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektupla da gönderebilirler.  O mektup artık sözleşme yerine geçecektir. Düğün salonu sahibinin vereceği cevaba göre de olay hukuki süreçte ilerleyebilir. 1 Temmuz'dan önce yapılmış mücbir sebep nedeniyle ertelenebilir."

- İstanbul
Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 11:27

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DÜĞÜN SALONU MAĞDURLARI KAPORALARINI GERİ ALABİLİYOR - Son Dakika
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