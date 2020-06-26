Düğün salonu sahiplerinden "ek genelge" talebi - Son Dakika

Düğün salonu sahiplerinden "ek genelge" talebi

Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası (DÜSOİŞ) Genel Başkanı Barış Ay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düğün törenlerinde uygulanacak tedbirler konulu "ek genelge" hazırlanmasını istediklerini bildirdi.

Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası (DÜSOİŞ) Genel Başkanı Barış Ay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düğün törenlerinde uygulanacak tedbirler konulu "ek genelge" hazırlanmasını istediklerini bildirdi.

Rusya'nın Taliban militanlarına Amerikan askerini öldürmesi için gizlice para teklif ettiği ortaya çıktı
Libya'da ağır darbe alan Hafter, ABD merkezli lobi firması ile sözleşmesini feshetti
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs testi, tedavi ve aşısı için 31,3 milyar dolara ihtiyaç var

Barış Ay, DÜSOİŞ Ege Bölge Başkanı Gülşah Congur Uzun ve İzmir İl Başkanı Ahmet Ölmez ile birlikte İnciraltı'ndaki bir salonda "Düğün Törenlerinde Uygulanacak Tedbirler" konulu genelgeye ilişkin değerlendirmede bulundu.

İçişleri Bakanlığının 81 ilin valiliğine "Düğün Törenlerinde Uygulanacak Tedbirler" konulu genelge gönderdiğini hatırlatan Ay, genelgenin kamuoyunda "Gelin ve damat dışında kimse düğünlerde dans edemez." şeklinde algılandığını belirtti.

"Haberlerde konu yanlış yorumlanarak haber yapılmış ve sanki düğünlerde dans olmayacağı kanaati kamuoyunda oluşmaya başlamıştır." diyen Ay, konuya ek genelge ile açıklık getirilmesini istedi.

Barış Ay, "Çekirdek aile kavramına uyanlara, gelin ve damadın mutluluklarını paylaşma imkanının fiziki ve sosyal şartlar çerçevesinde sağlanması için ek düzenleme yapılmasını beklemekteyiz." dedi.

Sendika olarak halk sağlığının her şeyden önemli olduğu bilinci ile çalıştıklarını belirten Ay, genelgedeki önlemlere uymak için hazırlık yaptıklarını sözlerine ekledi.

"Sosyal mesafeli dans talebi"

DÜSOİŞ Ege Bölge Başkanı Gülşah Congur Uzun ise genelge kapsamında sosyal mesafe kuralları çerçevesinde dans edilebileceği kanaatinde olduklarını dile getirdi.

El ele tutuşarak ve toplu halde yapılan dansların Kovid-19 bulaşma riskini artırabileceğine dikkati çeken Uzun, şöyle devam etti:

"Horon ve halay için izin verilmesini zaten beklemiyoruz, doğru da olmaz. Ancak çekirdek ailelerin dans edebileceği, sosyal mesafe kurallarına uygun bir düzenleme istiyoruz. Gelinimizin damadımızın anne ve babasıyla oynayamayacağı bir düğün düşünülemez. Belirsizlikler hem işletmelerimizi hem gelin damatlarımızı yordu. İptal ve iadeler çok arttı. 4 aydır çalışamıyoruz ve sektör olarak zor durumdayız. Esnaf ve vatandaşımızın mağduriyet yaşamaması için önlemleri içeren net bir ek genelge istiyoruz."

Gülşah Congur Uzun, genelge çerçevesinde düğün törenlerinin takı merasimi olmayacağı için 4 saatten 3 saate düşürüleceğini, genel kullanım alanlarına mesafe planı asılacağını, sosyal mesafeyi sağlayacak yer işaretlemelerinin hazırlanacağını, salon girişlerinde ateş ölçümü yapılacağını, maske kuralına uyulacağını da sözlerine ekledi.

İzmir, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 19:53 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Düğün salonu sahiplerinden 'ek genelge' talebi - Son Dakika

Son Dakika

22:11 Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs testi, tedavi ve aşısı için 31,3 milyar dolara ihtiyaç var 21:26 Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi 20:05 Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak 19:57 Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi 19:50 Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı 18:57 Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi 17:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a genç işsizlik soruldu: Gençlerimizden geleceklerini özel sektörde aramalarını istiyorum 17:18 Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu 16:02 Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü 15:09 CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti 13:33 Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu 13:29 Sürüngenler arasında nadir görülen Kafkas keleri, Türkiye'nin en uç noktasında görüntülendi 12:53 2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir 10:17 Arınç'tan "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı 10:12 İstanbul'un göbeğinde sızıp kalan kadının hikayesi, ayıldıktan sonra ortaya çıktı
Tarihin Arka Odası TRT 1'de ekranlara geri dönüyor
00:25
Rusya'nın Taliban militanlarına Amerikan askerini öldürmesi için gizlice para teklif ettiği ortaya çıktı
00:23
Rıdvan Dilmen: Caner Erkin muhtemelen Fenerbahçe'ye gidecek
00:09
Fenerbahçeli futbolcu Miha Zajc, ülkesi Slovenya'ya döndü
23:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koyunları telef olan Ali Amca'ya 16 koyun hediye etti
23:37
Eski Galatasaraylı Felipe Melo, çay içerken videosunu paylaştı
23:22
Türk-İş, dört kişilik bir ailenin açlık sınırını 2 bin 431 lira olarak belirledi
23:14
Beşiktaş, evinde Konyaspor'u 3-0 mağlup etti
22:55
Ege Denizi'nin Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:53
Silahla oynayan 7 yaşındaki çocuk, kaza ile 2 yaşındaki kuzenini öldürdü
22:53
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2020 02:34:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Düğün salonu sahiplerinden "ek genelge" talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]