Son Dakika Haberleri: Düğün Salonunda Asma Tavan Çöktü, Faciadan Kıl Payı Dönüldü

Düğün Salonunda Asma Tavan Çöktü, Faciadan Kıl Payı Dönüldü

43 dakika önce

Erzurum'da bir düğün salonunda düğün töreninden hemen sonra asma tavan çöktü; faciadan kıl payı dönüldü.

Düğün Salonunda Asma Tavan Çöktü, Faciadan Kıl Payı Dönüldü, System.String[]
Erzurum'da bir düğün salonunda düğün töreninden hemen sonra asma tavan çöktü; faciadan kıl payı dönüldü. İş yeri çalışanı 2 kişi ise hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yıldızkent Mahallesi'nde yer alan Armada Düğün Salonu'nda saat 19.00 sıralarında yapılan düğün törenin dağılmasının ardından salonun asma tavanı iş yeri çalışanlarının üzerine çöktü. Asma tavan üzerlerine çöken iş yeri müdürü Erkan Savaş ve garson Ummet Çimen olay yerine gelen ambulanslarla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın düğün merasimi sırasında meydana gelmemesi muhtemel bir faciayı önlerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 08:47 Kaynak: İHA

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