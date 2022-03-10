Düğün salonunda başlayan tartışma kanlı bitti: 4 yaralı - Son Dakika
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Düğün salonunda başlayan tartışma kanlı bitti: 4 yaralı

10.03.2022 00:59

Düğün salonunda başlayan tartışma kanlı bitti: 4 yaralı Adana'da düğünde çıkan sözlü tartışma sonucunda bir kişi salon dışarısında kavga ettiği 4 kişiyi bıçakladı Adana'da düğünde başlayan sözlü tartışma salon dışarısında bıçaklı kavgaya dönüştü.

Düğün salonunda başlayan tartışma kanlı bitti: 4 yaralı

Adana'da düğünde çıkan sözlü tartışma sonucunda bir kişi salon dışarısında kavga ettiği 4 kişiyi bıçakladı

ADANA - Adana'da düğünde başlayan sözlü tartışma salon dışarısında bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi 4 kişiyi bıçaklayarak yaraladı. Olayın şüphelisi gözaltına alındı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Mücahitler Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.E, düğünde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı Erkan Ç., Ziya Can K., Oğuzhan B. ve ismi öğrenilemeyen bir kişiye tartışmaya başladı. Ardından tartışan kişiler düğün salonundan dışarı çıktı.

Kavganın taraflarından A.E, dışarı çıktıktan sonra Erkan Ç., Ziya Can K., Oğuzhan B. ve ismi öğrenilemeyen kişiyi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Düğünde bulunan davetliler ise durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Seyhan Devriye Ekiplerine bağlı polisler A.E'yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Yaralanan kişiler ise ambulanslara bindirilerek kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Düğün salonunda başlayan tartışma kanlı bitti: 4 yaralı
Düğün salonunda başlayan tartışma kanlı bitti: 4 yaralı
Düğün salonunda başlayan tartışma kanlı bitti: 4 yaralı

YORUMLAR
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Sokakta bir kişi 4 yerinden tabanca ile vurulmuş halde bulundu Sokakta bir kişi 4 yerinden tabanca ile vurulmuş halde bulundu Silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı Silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Seyhan, Polis, Düğün, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Düğün salonunda başlayan tartışma kanlı bitti: 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düğün salonunda başlayan tartışma kanlı bitti: 4 yaralı - Son Dakika
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