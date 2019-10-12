Son Dakika Haberleri: Düğün salonunda düşen kadın ağır yaralandı
Son Dakika Güncel Düğün salonunda düşen kadın ağır yaralandı

Düğün salonunda düşen kadın ağır yaralandı

39 dakika önce

Siirt'te bir düğün salonunun asma katından düşmesi sonucu ağır yaralanan kadın hastanede kurtarılamadı.

Siirt'te bir düğün salonunun asma katından düşmesi sonucu ağır yaralanan kadın hastanede kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, Barış Mahallesi'nde bir düğün salonunun asma katında telefonla konuşan Halime Aydın (56), dengesini kaybederek düştü.

Ağır yaralanan Aydın, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aydın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Düğün salonunda düşen kadın ağır yaralandı

Aydın, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 12:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Siirt'te Kuran kursu binasında yangın
Dışişleri'nden ABD'ye yaptırım yanıtı: Yaptırımlara misliyle mukabelede bulunuruz Barış Pınarı Harekatı sebebiyle Jet Sosyete'nin yayın tarihi değişti MSB'den ABD gözlem noktasına ateş açıldığı iddialarına yanıt: Herhangi bir atış söz konusu değildir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 00:40:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düğün salonunda düşen kadın ağır yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]