Düğün salonunda 'kandil günü' kumar oynarken yakalandılar - Son Dakika

İzmir'in Menemen ilçesinde, düğün salonunda Regaip Kandili gününde kumar oynayan 41 kişiye polis ekiplerince suçüstü yapıldı. Şahıslara yaklaşık 100 bin lira para cezası kesilirken, kumar oynamak için kullanılan çok sayıda materyale ise el konuldu.

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede bulunan bir düğün salonunun perdelerinin çekili olduğunu ve içeride ise ışıkların yandığını fark etti. Bunun üzerine salona giren ekipler 'kandil günü' tombala oynayan 41 kişiye suçüstü yaptı. Savcılık talimatı ile polisler tarafından düğün salonunda yapılan aramalarda; 14 masada 200 adet tombala oyun kartı, yüklü miktarda renkli oyun pulları, 90 adet şeffaf camlı tombala makinesi ve 2 adet LCD televizyon ele geçirildi. Ayrıca, düğün salonundaki 1 adet kamera kayıt cihazına da polislerce el konuldu.

100 bin lira ceza kesildi

Öte yandan, kumar oynarken suçüstü yakalanan 41 kişiye yaklaşık 100 bin lira para cezası kesilirken, iş yeri sahibi hakkında ise kapalı ortamda sigara içmek ve içilmesine müsaade etmek ile kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak suçlarından adli ve idari işlem başlatıldığı öğrenildi. - İZMİR