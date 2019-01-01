Düğün Salonundaki 200 Lira İçin Bekçiyi Silah Zoruyla İple Bağlayan Zanlılar Tutuklandı

Isparta'da 17 ayrı iş yerinden hırsızlık olayları ile bir düğün salonunda silahlı yağma olayına karıştıkları tespit edilen 2 şüpheli, başka bir iş yerine girdiklerinde polisin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı.

Isparta'da 17 ayrı iş yerinden hırsızlık olayları ile bir düğün salonunda silahlı yağma olayına karıştıkları tespit edilen 2 şüpheli, başka bir iş yerine girdiklerinde polisin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı. Şüphelilerin Aralık ayı başında bir düğün salonundaki silahlı yağma olayında 200 lirayı çalabilmek için gece bekçisini iple sandalyeye bağladıkları ortaya çıktı. Dün öğle saatlerinde adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Edinilen bilgiye göre, 17 iş yerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen Ahmet Can B. (19) ve Yusuf K.'nin (19) Aralık ayı başında Böcüzade Yaşam Parkı içerisindeki düğün salonuna girerek kasadaki bozuk paralardan oluşan toplam 200 lirayı çalabilmek için gece bekçisini silah zoruyla iple sandalyeye bağlayarak yağma olayı gerçekleştirdikleri belirlendi. Son olarak 29 Aralık'ta sabaha karşı hırsızlık amacıyla girdikleri iş yerinde hırsızlık yapmak üzere olan şüpheliler, polisin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı. Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrasında bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Zanlılar, adliyede sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Muş'ta Kar Temizleme Çalışması Sırasında Çığ Düştü

Vicdansızlığın Böylesi 'Pes' Dedirtti! Eczanedekiler Bebeği Kurtarmaya Çalışırken Hırsız İş Başındaydı

Beyoğlu'nda Bulunan Şüpheli Paket, Polisi Alarma Geçirdi

İstanbul'un Göbeğinde Akılalmaz Görüntüler! Kamyonuyla Drift Yapan Maganda Yakalandı