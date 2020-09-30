Düğün salonundaki kına eğlencesine 11 bin 250 TL ceza - Son Dakika

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, yasak olmasına rağmen düğün salonunda yapılan kına gecesine polis baskın düzenledi. Müzik eşliğinde oynayanların da aralarında bulunduğu 7 kişiye toplam 11 bin 250 TL ceza kesildi.

Polis ekipleri, ilçe genelinde koronavirüs salgınına karşı denetimlerini sürdürüken Şehit Lütfi Can Polis Merkezi Amirliği'ne bir düğün salonunda, yasak olmasına rağmen sosyal mesafeye aldırış edilmeden kına gecesi yapıldığı ihbar edildi. Düğün salonuna baskın yapan ekipler, çalan müzik eşliğinde oynayan kalabalıkla karşılaştı. Polis ekipleri, yabancı uyruklu bir kişi tarafından organize edilen kına gecesinde, aralarında orkestra sorumlusu ve düğün salonu sahibinin de bulunduğu 7 kişiye toplam 11 bin 250 TL ceza kesti.