Düğün salonundan çıkan çifte otomobil çarptı! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Van'ın Edremit ilçesinde düğün salonundan çıkıp yolun karşı tarafına geçmek isteyen çifte otomobil çarptı. Yaralı çiftten kadın hayatını kaybederken, kocası ise yaralandı.

YOLUN KARŞI TARAFINA GEÇMEK İSTERKEN OTOMOBİL ÇARPTI

Alınan bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Van- Edremit karayolu üzerindeki bir düğün salonunun önünde meydana geldi. Katıldıkları düğünden sonra salondan çıkarak minibüse binmek için yolun karşı tarafına geçmek isteyen Hikmet ve Mecburen Bayram çiftine, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil çarptı.

KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Kazada yaralanan Bayram çifti, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kadın hayatını kaybederken kocasının ise tedavisi devam ediyor. Kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.