Düğün salonunu fabrikaya çevirdiler

MUŞ'un Hasköy ilçesinde göçü önlemek için kaymakamlık ve belediyenin desteğiyle düğün salonu tekstil fabrikasına dönüştürüldü. Sungu beldesinde tekstil atölyesi olan iş adamı Sedat Demir tarafından açılan fabrikada 100 kişi istihdam ediliyor.

Hasköy Belediye Başkanı Hikmet Karayel, işsizlik nedeniyle ilçeden göç eden gençlerin İstanbul'da tekstil fabrikalarında çalıştığını belirledi. Başkan Karayel, gençlerin göçünü önlemek için Muş'ta faaliyette bulunan tekstil fabrikalarının sahipleriyle görüşmelerde bulundu. Hasköy'e tekstil fabrikası kurulmasını isteyen Başkan Karayel'in teklifine, Sungu beldesinde tekstil atölyesi bulunan iş adamı Sedat Demir olumlu yanıt verdi. Daha önce düğün salonu olarak kullanılan binanın fabrikaya uygun olacağının belirlenmesi üzerine Kaymakamlık, Belediye ve yatırımcı iş adamının çalışmasıyla, bina dönüştürüldü. Kısa sürede makinelerin de getirilmesiyle Hasköy ilçesindeki tekstil fabrikası yaklaşık 100 işçisiyle faaliyete başladı.

Tekstil fabrikasının ilçede ilk olduğunu belirten Belediye Başkanı Hikmet Karayel, fedakarlık yapan iş adamı Sedat Demir'e de teşekkür etti. Başkan Karayel, "İnşallah bunun devamını da getireceğiz. Bizim bu bölgenin en büyük sorunlarından birisi, işsizliktir. Bu sorunun çözümü için de bölgemizde ideal işlerden biri tekstildir. Fabrikada şu an 100 gencimiz istihdam edilmektedir. Bu sayının önümüzdeki aylarda 200'e çıkarılması için çalışmalar yapacağız. İş adamandan da bu konuda söz aldık" dedi.

İstanbul'da faaliyet gösterirken Muş'a yatırım yaptıklarını belirten iş adamı Sedat Demir, kente kurdukları tekstil fabrikalarında üretilen ürünleri ülke genelinde bin 200 mağazaya sattıklarını, 36 ülkeye de ihracat yaptıklarını söyledi. Hasköy'deki fabrikanın ilk olarak 100 personelle işe başladığını kaydeden Demir, kısa sürede bu sayıyı 200'e çıkarmayı planladıklarını bildirdi. Demir, "Biz buradaki insanların iş için büyük şehirlere gitmek değil de kendi kentlerinde çalışarak kazanmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Tekstil fabrikasında çalışan Neslihan Değirmenci, "İlçemizde çok güzel bir tekstil fabrikası açıldı, bu bizim için çok güzel bir fırsat. Yaklaşık 100 kişi burada çalışıyoruz. Ev kadını var, bekarlar var, evliler var. Çok güzel bir fırsat bizler için, ailemize yardımcı oluyoruz. Daha öncesinde İstanbul'da çalışıyorduk aslında, ailemizden uzak. Burasının açılması bizim için çok güzel bir şey oldu. Ailemize de yakın bir yer. Ekmek paramızı kazanıyor" ifadelerini kullandı.