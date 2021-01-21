Düğün salonunun çatısı karın ağırlığına dayanamadı - Son Dakika

Düğün salonunun çatısı karın ağırlığına dayanamadı

Düğün salonunun çatısı karın ağırlığına dayanamadı Bitlis'in Hizan ilçesinde karın ağırlığına dayanamayan bir düğün salonunun çatısı çöktü.

Düğün salonunun çatısı karın ağırlığına dayanamadı BİTLİS - Bitlis'in Hizan ilçesinde karın ağırlığına dayanamayan bir düğün salonunun çatısı çöktü. Hizan'da etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışının etkili olduğu Hizan ilçesindeki bir düğün salonunun çatısı, biriken karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Taşlıpınar Mahallesi'nde bulunan Enver Öretmen'e ait düğün salonunun çatısının çökmesi sonucu büyük hasar meydana geldi.

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