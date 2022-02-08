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DÜĞÜN SALONUNUN DUVARI KUVVETLİ RÜZGAR NEDENİYLE YIKILDI - Son Dakika

DÜĞÜN SALONUNUN DUVARI KUVVETLİ RÜZGAR NEDENİYLE YIKILDI

08.02.2022 15:06

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle altı pazaryeri olarak kullanılan düğün salonunun duvarı yıkıldı.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle altı pazaryeri olarak kullanılan düğün salonunun duvarı yıkıldı. Yıkılan duvarın yakınında bulunan bir kamyonet zarar görürken, çevrede başka kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Merkezefendi ilçesi Başkarcı Mahallesi'nde bugün sabah saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar etkili oldu. Mahallede altı pazaryeri olarak kullanılan düğün salonunun duvarının bir bölümü rüzgar nedeniyle yıkıldı. Duvarın yıkılması nedeniyle park halindeki bir kamyonet zarar görürken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Merkezefendi Belediyesi ekipleri, yıkılan duvar molozlarını temizledi. Her hafta salı günleri kurulan pazar bu hafta güvenlik gerekçesiyle açılmadı.

DÜĞÜN SALONUNUN DUVARI KUVVETLİ RÜZGAR NEDENİYLE YIKILDI
DÜĞÜN SALONUNUN DUVARI KUVVETLİ RÜZGAR NEDENİYLE YIKILDI
DÜĞÜN SALONUNUN DUVARI KUVVETLİ RÜZGAR NEDENİYLE YIKILDI

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Merkezefendi, Başkarcı, Kamyonet, Düğün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DÜĞÜN SALONUNUN DUVARI KUVVETLİ RÜZGAR NEDENİYLE YIKILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: DÜĞÜN SALONUNUN DUVARI KUVVETLİ RÜZGAR NEDENİYLE YIKILDI - Son Dakika
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