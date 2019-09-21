Son Dakika Haberleri: Düğün salonunun mutfağında yangın
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Düğün salonunun mutfağında yangın

1 saat önce

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki bir düğün salonunun mutfak bölümünde çıkan yangına Muğla Büyükşehir belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti.

Düğün salonunun mutfağında yangın, System.String[]

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki bir düğün salonunun mutfak bölümünde çıkan yangına Muğla Büyükşehir belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti.


Gece saatlerinde Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası Büyükşehir Menteşe İtfaiye Grup Amirliği Denizli yolu üzerinde bulunan düğün salonunun mutfak bölümündeki yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangın sonrası soğutma çalışması yapıldı.


Düğün salonundaki yangının mutfakta bulunan buzdolabından çıktığı tahmin ediliyor. - MUĞLA

İtfaiye, Menteşe, Muğla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 12:19 Kaynak: İHA
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