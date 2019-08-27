Düğün şarkısı

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1 saat önce
Söz ve müziği Akyol'a, aranjesi ise Serdar Şenyarar'a ait eğlenceli çalışmaya Erkan Nas yönetmenliğinde bir klip çekildi.
Söz ve müziği Akyol'a, aranjesi ise Serdar Şenyarar'a ait eğlenceli çalışmaya Erkan Nas yönetmenliğinde bir klip çekildi. Şarkıcı, "3 ayda üçüncü klibimi çektim. Bunun devamı da gelecek" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 01:49
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