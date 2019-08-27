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Düğün şarkısı

1 saat önce

Söz ve müziği Akyol'a, aranjesi ise Serdar Şenyarar'a ait eğlenceli çalışmaya Erkan Nas yönetmenliğinde bir klip çekildi.

Düğün şarkısı, System.String[]

Söz ve müziği Akyol'a, aranjesi ise Serdar Şenyarar'a ait eğlenceli çalışmaya Erkan Nas yönetmenliğinde bir klip çekildi. Şarkıcı, "3 ayda üçüncü klibimi çektim. Bunun devamı da gelecek" dedi.

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 01:49 
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