Düğün sektörü, 1 Temmuz kararı için kurban kesti - Son Dakika

Düğün sektörü, 1 Temmuz kararı için kurban kesti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, düğün salonlarının 1 Temmuz'dan itibaren açılacağını açıklaması, sektörde sevinçle karşılandı.

Düğün sektörü, 1 Temmuz kararı için kurban kesti, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, düğün salonlarının 1 Temmuz'dan itibaren açılacağını açıklaması, sektörde sevinçle karşılandı. Birçok ilde düğün salonu sahipleri kurban kesti.

Koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 19 Mart'ta belirsiz süreyle kapatılan düğün salonları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla 1 Temmuz itibarıyla yeniden açılıyor. Açılış kararı sektörde büyük sevinçle karşılandı. Genel merkezi Antalya'da olan Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası (DÜSOİŞ) Genel Başkanı Barış Ay, birçok ilde düğün salonu ve organizasyoncunun, kararı kurban keserek kutladığını söyledi.

ÜÇ KURAL

Sektör adına Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümete teşekkür ettiklerini belirten Barış Ay, "Zor bir süreçten geçtik, Allah razı olsun ama esnafımız gerçekten çok zor durumda kaldı. Evlenecek çiftlerimiz mağdur olmuştu. Hükümetimiz doğru bir karar verdi ve biz üç kuralı da uygulayacağız. Sosyal mesafe, hijyen, maske ile problemsiz bir şekilde düğünlerimizi yapacağız. Karar sonrası üyelerimizden İstanbul, Adıyaman, Malatya, Sivas gibi birçok ilde kurban kesildi" dedi.

280 BİN SALON VE ORGANİZASYONCU

Türkiye'de 280 bin civarı kapalı ve açık düğün salonu ve organizasyoncu olduğunu belirten Barış Ay, "Yıllık 6 milyon civarı çiftimizin evliliği gerçekleşiyor. Türkiye'de 5 milyona yakın insan bu sektörden ekmek kazanıyor. Mobilyacı, beyaz eşyacı, kuaför, mefruşatçı, çiçekçi, fotoğrafçı, garsonlar, orkestralar dahil birçok sektör, düğünlerden ekmek parasını kazanıyor" dedi.

MÜZİK VE OYUN SERBEST

1 Temmuz'dan itibaren müzik ve oyunun da serbest olacağı düğünlerin bakanlık tarafından açıklanacak şartnameye göre yapılacağını anlatan Ay, "Çalışma ve oyun şekli belirlenecek. Bizler de salon girişinde misafirlerin ateşini ölçüp, 38 derece ve üzeri olanları salona almayacağız. Girişte dezenfekte ve kolonya olacak. Salonda masalar arasında 1,5 metre, sandalyeler arasında 60 santimetre kuralı uygulanacak" diye konuştu.

GÜNDE İKİ DÜĞÜN PLANLANIYOR

Karar sonrası talepte henüz bir hareketlilik olmadığını kaydeden Ay, "Biraz korku var, nasıl yapılacağıyla ilgili. Bundan sonra talep bekliyoruz. İptal eden çok olmuştu. Talebin yoğun olacağını düşünüyoruz ve günde iki düğün yapmaya hazırız. Gündüz ve akşam düğünleri olarak, gecikmeden dolayı yaşanan açığı kapatmayı düşünüyoruz. Sabah düğünleri 10.00'da başlayıp, 14.00-15.00'te bitecek ve salon dezenfekte edilip, ikinci düğün 19.00'da başlayıp 23.30'a kadar sürecek şekilde hazırız" dedi.

'SOKAK DÜĞÜNLERİ YASAĞI UYGULANMALI'

Türkiye'de 'kaçak düğün' sorunu olduğuna da değinen Ay, "Mahalle ve sokak aralarında kaçak düğünler yapılıyor. 1983 tarihli Çevre ve Şehircilik Kanunu, Bakanlığın 2005, 2011 ve 2013 yıllarındaki genelgeleri, 5393 sayılı Belediye Kanunu 51'inci maddesine göre sokak düğünleri yapılamaz. Türkiye genelinde köyler dahil bu yasak ama uygulanmıyor. Bir dairede oturuyorsunuz aşağıda düğün var. Çocuğunuz var, sabah işe gideceksiniz, hastanız olsa ambulans, yangın olsa itfaiye giremez çünkü sokak kapalı. Tamam köy düğünleri olsun ama şehirlerde sokak düğünlerine izin verilmemeli" diye konuştu.

'SOKAK DÜĞÜNLERİ ÇOK RİSKLİ'

Sokak düğünlerinin özellikle pandemi sürecinde çok riskli olduğunu, bu yasakların uygulanması gerektiğini söyleyen Ay, "Çünkü bu düğünlerde kim hasta, kim iyi bilinemez. Kimlerin kimlere hastalık bulaştırdığı bilinemez. Ama biz bunları tespit ederiz. Gelen misafir belli, salonlarımızda hem güvenlik hem de düğün çekim kameraları var. Düğün salonları girişlerinde kontrol olacağı, salon dezenfekte edileceği için ve sosyal mesafe kuralları nedeniyle çok daha güvenli" dedi.


Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 10:28 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Düğün sektörü, 1 Temmuz kararı için kurban kesti - Son Dakika

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