Üye Girişi
Düğün sektörü 1 Temmuz sonrası siparişlere yanıt verebilmek için fazla mesai yapacak - Son Dakika

Düğün sektörü 1 Temmuz sonrası siparişlere yanıt verebilmek için fazla mesai yapacak

30.06.2021 11:31
Düğün sektörü 1 Temmuz sonrası siparişlere yanıt verebilmek için fazla mesai yapacak, System.String[]

Yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında düğün organizasyonlarına getirilen katılımcı ve ikram kısıtlamalarının 1 Temmuz'dan itibaren kaldırılacak olması, gelinlikten davetiyeye, düğün salonundan çiçekçiye pek çok sektörde siparişleri canlandırdı.

Yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında düğün organizasyonlarına getirilen katılımcı ve ikram kısıtlamalarının 1 Temmuz'dan itibaren kaldırılacak olması, gelinlikten davetiyeye, düğün salonundan çiçekçiye pek çok sektörde siparişleri canlandırdı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle nikah-düğün merasimlerinde kapalı yerler için uygulanan Kovid-19 önlemleri dışında katılımcı sınırlaması olmaması ve yiyecek içecek ikramının yapılabilecek olması sektör temsilcilerini sevindirdi. Salgın nedeniyle düğünlerini erteleyenler ve yeni düğün yapmak isteyenler alışveriş için çarşılarda yoğunluk oluşturdu.

İzmir'de düğün sektörünün kalbinin attığı Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın normalleşme açıklamasının hemen ardından hareketlilik başladı.

Tüm Düğün Salonları Etkinlik ve Organizasyon İşletmecileri Federasyonu (TÜDİFED) Genel Başkan Yardımcısı Murat Dokak, AA muhabirine, hazirandaki açılmayla birlikte düğün salonlarında bir hareketlenme olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temmuzdaki normalleşme adımlarını açıklamasıyla çok yoğun bir taleple karşı karşıya kaldıklarını belirten Dokak, şöyle devam etti:

"Hızlı bir hareket var. Haziran ayında yüzde 20 olan doluluk oranları temmuz, ağustos ve eylülde yüzde 100'e ulaşacak. Gelen talepler bu doğrultuda. Türkiye'de yılda yaklaşık 600 bin düğün yapılıyor. Sadece geçen yıl ertelenen 150 binin üzerinde düğün var. Bunlar da bu sene düğün yapmak için yer arıyor. Düğün yapan çiftlerimiz ellerini çabuk tutarsa iyi olur, yoksa yer bulamayabilirler. Sadece hafta sonu değil, hafta içine de ciddi talep var."

İzmir Çiçekçiler Odası Başkanı Kazım Kış ise düğün hareketliliğiyle işlerinin hareketlendiğini ifade ederek, "Temmuz ayına hızlı gireceğiz. İşlerimiz çok güzel. Gelecek daha da güzel olacak." dedi.

Sektörün girdi fiyatlarında yükselme olduğuna dikkati çeken Kış, "İthal ürünlerin maliyetlerinde ciddi bir artış oldu. Ancak bunu fiyatlara yansıtmayacağız. Çünkü fiyatlara yansıtırsak insanlar vazgeçiyor. Kar marjını daha da düşüreceğiz. Önemli değil, 3-5 lira kazanalım." diye konuştu.

"Dakikalar sonra sipariş geldi"

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda davetiye ve nikah şekeri sektöründe faaliyet gösteren Sinan Erduran ise aylardır düğün sektörünün belirsizlik içinde işlerini yürütmeye çalıştığını söyledi.

Alınan kararla işlerin hızlı bir şekilde hareketlenmeye başladığını vurgulayan Erduran, "Temmuz ayındaki normalleşmeyi herkes bekliyordu ama kesin olmadığı için adım atamıyorlardı. Öncesinde geliyorlardı, beğeniyorlardı ama sipariş vermiyorlardı. Onların birçoğu Cumhurbaşkanımızın açıklamasından dakikalar sonra bizi aradı. 5 dakika içinde 15 müşteri ile görüşmüşümdür. Sadece düğün değil, sünnet, kına, nişan da var." ifadelerini kullandı.

"Bugünleri sabırla bekledik"

Çarşıda gelinlik, abiye, damatlık satan Emre Yaşar da siparişleri yetiştirmek için yoğun bir çalışma içinde olduklarını aktardı.

Var olan personelin talebe yetişemediğini belirten Yaşar, "Bugünleri sabırla bekledik, çok şükür ulaştık. Atölyelerde çalışma tempomuz çok yoğun. Müşterilerimiz de bir an önce düğün yapmak istiyor, bizi sıkıştırıyor. Elimizden geldiğince bunun altından kalkıyoruz. Kısıtlama saatlerinin de bitmesiyle atölyelerde mesaiye kalacağız. Daha fazla çalışacağız. Tek derdimiz çok çalışmak olsun. Şu an da üretimimizi 2-3'e katladık." dedi.

Düğün sektörü 1 Temmuz sonrası siparişlere yanıt verebilmek için fazla mesai yapacak
Düğün sektörü 1 Temmuz sonrası siparişlere yanıt verebilmek için fazla mesai yapacak
Düğün sektörü 1 Temmuz sonrası siparişlere yanıt verebilmek için fazla mesai yapacak
Düğün sektörü 1 Temmuz sonrası siparişlere yanıt verebilmek için fazla mesai yapacak
Düğün sektörü 1 Temmuz sonrası siparişlere yanıt verebilmek için fazla mesai yapacak

Kemeraltı, 1 Temmuz, Evlilik, Düğün, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Düğün sektörü 1 Temmuz sonrası siparişlere yanıt verebilmek için fazla mesai yapacak - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Son Dakika! Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Altyapı çalışmalarının ardından kanalın kazısına da süratle başlıyoruz 12:36 Son Dakika! Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Altyapı çalışmalarının ardından kanalın kazısına da süratle başlıyoruz CHP'li vekilden Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili bomba iddia: İstediği kişinin WhatsApp yazışmalarını görebiliyordu 11:58 CHP'li vekilden Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili bomba iddia: İstediği kişinin WhatsApp yazışmalarını görebiliyordu Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış 11:06 Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış
Yıllarca işkence çekti! Kocası karnındaki bebeği daire karşılığında satmaya çalıştı, kabul etmeyince eniştesinden hamile kalmasını istedi 10:36 Yıllarca işkence çekti! Kocası karnındaki bebeği daire karşılığında satmaya çalıştı, kabul etmeyince eniştesinden hamile kalmasını istedi Kamuda tasarruf dönemi başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı 09:55 Kamuda tasarruf dönemi başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı Şeyma Subaşı'nın paylaşımında Melisa'nın 'Protez tırnakları' tartışma yarattı 08:11 Şeyma Subaşı'nın paylaşımında Melisa'nın 'Protez tırnakları' tartışma yarattı
1 Temmuz'dan itibaren kamuda uygulanacak mesai saati ve izinler, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile belirlendi 08:04 1 Temmuz'dan itibaren kamuda uygulanacak mesai saati ve izinler, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile belirlendi EURO 2020'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu 00:37 EURO 2020'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Son Dakika Haberleri
11:53 Elmalı davasının avukatı açıklama yaptı: Detayları bilseniz geceleri uyuyamazsınız
11:52 Fiyat istikrarı açıklaması Bakan Elvan'dan geldi: Görev Merkez Bankası'nındır, müdahale söz konusu değildir
11:16 ABD'deki felaket göz göre göre gelmiş! Çöken 12 katlı binanın çatlaklarını 36 saat önce fotoğraflayarak yetkililere bildirmiş
11:12 Düşüşüne devam eden altının gram fiyatı 491 lira seviyesinden işlem görüyor
11:05 Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış
10:57 Meral Akşener, Elmalı davasıyla ilgili konuştu: HSK soruşturması doğru yönde atılmış bir adımdır
10:48 Dolar, güne düşüşle başladı! 8,70'ten işlem görüyor
10:36 Yıllarca işkence çekti! Kocası karnındaki bebeği daire karşılığında satmaya çalıştı, kabul etmeyince eniştesinden hamile kalmasını istedi
10:23 Avusturya'da yakalanan Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iadesini istedi
10:08 Son Dakika: Mayıs ayında ihracat %65,7, ithalat %54 arttı
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın "Teixeira olmazsa Gedson gelsin" talebi ortalığı karıştıracak         
12:37
Kısa çalışma ve işten çıkarma yasağı sona eriyor! Milyonlarca çalışan için yeni dönem yarın başlıyor Kısa çalışma ve işten çıkarma yasağı sona eriyor! Milyonlarca çalışan için yeni dönem yarın başlıyor         
12:04
Elmalı davasının avukatı açıklama yaptı: Detayları bilseniz geceleri uyuyamazsınız Elmalı davasının avukatı açıklama yaptı: Detayları bilseniz geceleri uyuyamazsınız         
11:54
Kamu kurumlarında taşıt sayıları yüzde 20 düşecek Kamu kurumlarında taşıt sayıları yüzde 20 düşecek         
11:05
Annesi ve abisini koli bandıyla öldüren adam için iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi Annesi ve abisini koli bandıyla öldüren adam için iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi         
10:02
Karısının fotoğrafını çeken adamın kaçmasına izin vermedi! Mahalleli de katılınca, tacizci meydan dayağı yedi Karısının fotoğrafını çeken adamın kaçmasına izin vermedi! Mahalleli de katılınca, tacizci meydan dayağı yedi         
09:41
Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın sevgilisi, 7'si polis 12 kişiyi bıçakladı Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın sevgilisi, 7'si polis 12 kişiyi bıçakladı         
08:05
İnatçı keçi, kendisine saldıran yavru boz ayıya boynuzlarıyla karşılık verdi İnatçı keçi, kendisine saldıran yavru boz ayıya boynuzlarıyla karşılık verdi         
07:15
Elmalı'daki skandalın ardından oyuncu Seray Kaya da istismarcısını ifşa etti Elmalı'daki skandalın ardından oyuncu Seray Kaya da istismarcısını ifşa etti         
00:02
Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'dan cinsel istismar itirafı: Pedofili bir adamın torunuyum Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'dan cinsel istismar itirafı: Pedofili bir adamın torunuyum         
23:16
İkiz çocuk annesi Pelin Akil, siyah bikinisiyle beğeni topladı İkiz çocuk annesi Pelin Akil, siyah bikinisiyle beğeni topladı         
22:43
Şort giyen genç kıza sokakta sözlü saldırı! Babasına da hakaret edildi Şort giyen genç kıza sokakta sözlü saldırı! Babasına da hakaret edildi         
21:05
Taylan Antalyalı, Serenay Sarıkaya'nın büyük hayranı çıktı: Tanıştırın beni onunla Taylan Antalyalı, Serenay Sarıkaya'nın büyük hayranı çıktı: Tanıştırın beni onunla         
19:08
Eşi tarafından şiddet görüp, kaynar suyla yakılan kadın: Yarım kalan işini tamamlayacak Eşi tarafından şiddet görüp, kaynar suyla yakılan kadın: Yarım kalan işini tamamlayacak         
18:40
Uçurumdan düşen Elif'in, Uçurumdan düşen Elif'in, "İtildi mi, atladı mı?" incelemesi sürerken arkadaşlarının Elif'i dövdüğü anlar ortaya çıktı         
18:35
Bakan Soylu'ya hakaretten aldığı cezaya itiraz eden öğrenci, hakimden tepki aldı Bakan Soylu'ya hakaretten aldığı cezaya itiraz eden öğrenci, hakimden tepki aldı         
17:33
Elmalı davasında istismar edilen iki kardeşin, tahliye edilen anne ve üvey babası, ifadelerinde çocukları suçlamış Elmalı davasında istismar edilen iki kardeşin, tahliye edilen anne ve üvey babası, ifadelerinde çocukları suçlamış         
16:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2021 13:07:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Düğün sektörü 1 Temmuz sonrası siparişlere yanıt verebilmek için fazla mesai yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement