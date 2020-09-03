Düğün sektörü temsilcileri, yasakların kalkmasını talep etti - Son Dakika

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde bulunan tesiste bir araya gelen düğün salonu işletmecileri, organizasyon firması sahipleri ve çok sayıda sektör temsilcisi, düğün ve etkinliklerin iptal edilmesi yerine önlem alınmasını istedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen 'Covid-19 Ek Tedbirleri' isimli genelge kapsamında, 4 Eylül itibariyle düğünlere getirilen kısıtlama sonrası Sakarya'da bulunan çok sayıda düğün salonu işletmecisi, organizasyon firması sahibi, çiçekçi, gelinlikçi ve çeşitli meslek grubu üyeleri, Serdivan ilçesinde bulunan bir tesiste bir araya gelerek yasakların tekrar değerlendirilmesi talebinde bulundu.