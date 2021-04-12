Düğün sektörünün temsilcileri konfederasyon kurmaya hazırlanıyor - Son Dakika

Anadolu Davet ve Etkinlik Federasyonu (ADEF) Başkanı Murat Köksal, davet ve etkinlik sektörünü tek çatı altında toplamak ve konfederasyon kurmak amacıyla çalışma yürüttüklerini söyledi.

Çorum Etkinlik ve Organizatörler Derneği'nin kentteki bir düğün salonunda düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Köksal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında düğün sektörünün geldiğini belirtti.

Düğün sektörünün 55 civarında paydaş sektörden oluştuğuna işaret eden Köksal, "Gelinlikçiler, müzisyenler, fotoğrafçılar, servis elemanları, aşçılar, çiçekçiler, davet elemanları, hostes ve animasyon ekipleri birbiriyle diğer bağlantılı ekipler. Mobilyacıları, avizecileri, perdecileri bile etkileyen sektörüz. Düğün-davet sektörü, 55 alt sektörü besleyen bir daldır. Türkiye'de 15 bin düğün mekanı var. Bu mekanlarda yaklaşık 65 bin insan çalışıyor. Aileleriyle birlikte yaklaşık 500 bin insanı doğrudan etkileyen, alt paydaşlarıyla birlikte 1 milyon insanı etkileyen bir sektördeyiz." dedi.

Türkiye'de düğün salonlarının yaklaşık 13 aydır kapalı olduğunu vurgulayan Köksal, "Salgın nedeniyle düğünlere bir saat izin veriliyor. Bir saatlik düğün için kimse salona gelmiyor, herkes belediyelerin nikah dairelerinde evleniyor. Türkiye'de güvenli turizm olduğu gibi güvenli düğün de yapılabileceğini düşünüyoruz. Düğün salonuna girişte Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması yapılarak, içeride de sosyal mesafe kuralına uygun oturularak düğün yapılabilir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de salgınla mücadelede yerinde karar uygulamasının başladığını hatırlatan Köksal, düğün sektörü temsilcilerinin taleplerini gündeme getirmek amacıyla örgütlenme yoluna gittiklerini belirterek, şöyle devam etti:

" Ankara, Eskişehir, Çorum, Konya ve Yozgat derneklerimizin birleşimiyle ADEF'i kurduk. Asıl amacımız Anadolu'da kurduğumuz ADEF, Ege'de EDEF ve Marmara'da TEFED'i birleştirerek konfederasyon kurmayı hayal ediyoruz. Bunun için 1,5 ay süremiz var. Düğün davet sektörünün tek çatı altında birleşmesini istiyoruz. Animasyonculardan fotoğrafçılara kadar tamamının tek çatı altında olmasını istiyoruz. Birliktelik kurarak güçleneceğimize inanıyoruz."

Düğünlerin, Türklerin Orta Asya'dan gelen kültürel mirası olduğunu ve yok olmaması gerektiğini ifade eden Köksal, şunları kaydetti:

"TÜİK verilerine göre Türkiye'de her yıl ortalama 550 bin çift evleniyor. 2020 yılında ise 460 bin çift evlendi. Düğün davet, bizim Orta Asya'dan günümüze gelen Anadolu'nun kültürel mirasıdır. İnsanların evlenme ve evlilik kültüründen uzaklaşmaması gerekiyor. Çünkü bu bizim örf ve ananelerimizin başında geliyor. Bir süre sonra Z kuşağı evlenmeye başladığında diyecekler ki "babamın halasının oğluyla bir araya gelmeme gerek yok. Ben nikah yapar geçerim.' Bunlar yanlış. Düğün, davet ve etkinlikler insanların bir araya geldiği, yardımlaşmanın sağlandığı etkinliklerdir. Bunun kaybolmaması gerekiyor. Bu sektör kaybolduğu anda birçok sektör etkilenecek."

Köksal, ramazanda tedbirlerle birlikte vaka sayılarında azalma olacağının öngörüldüğünü, bu durumda düğün salonlarının açılması için görüşmeler yapacaklarını sözlerine ekledi.

Toplantıya, Ankara Davet Etkinlik Sahne ve Organizasyon İşletmecileri Derneği (DESOİD) Başkanı Yılmaz Ulucan, Çorum Etkinlik ve Organizatörler Derneği Başkanı Reyhan Bolat ve ilgililer katıldı.