Düğüne giden otomobil sulama kanalına düştü: 2 ölü 1 kayıp - Son Dakika
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Düğüne giden otomobil sulama kanalına düştü: 2 ölü 1 kayıp

06.05.2023 17:16

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde düğüne giderken sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi boğularak hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralı olarak kurtuldu. Kayıp 1 kişiyi arama çalışması ise devam ediyor.

Üçdirek Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre düğüne giden ve içerisinde 4 kişinin olduğu Kerim Y.'nin kullandığı 27 AJV 744 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak DSİ'ye ait sulama kanalına devrildi. Akıntıya kapılan otomobili görenler durumu sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi.

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2 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ KAYIP

Otomobil sürücüsü kendi imkanlarıyla yaralı olarak kurtulurken sudan çıkamayan Nadide Yılmaz ile Gülcan Yılmaz ise hayatını kaybetti. Akıntıya kapılıp kaybolan Şevket Baykuş'u bulma çalışmaları ise devam ediyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayı duyan şahısların yakınları ile vatandaşlar, bölgeye akın etti. Ekipler tarafından çıkartılan cesetler, Bozova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA
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Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düğüne giden otomobil sulama kanalına düştü: 2 ölü 1 kayıp - Son Dakika


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