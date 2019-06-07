Son Dakika Haberleri: Düğün sevinci hüzne dönüştü
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Düğün sevinci hüzne dönüştü

1 saat önce

MUĞLA'nın Kavaklıdere ilçesinde, torunun düğününde kalp krizi geçiren Sultan Akçil (63), yaşamını yitirdi.

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MUĞLA'nın Kavaklıdere ilçesinde, torunun düğününde kalp krizi geçiren Sultan Akçil (63), yaşamını yitirdi. Akçil'in ölümüyle düğün sevinci, yerini üzüntüye bıraktı.
Olay, Çarşamba günü öğle saatlerinde Kavaklıdere'nin kırsal Çamlıbel Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 4 çocuk annesi Sultan Akçil, nikahları önceden kıyılan torunu Melek Karasulu'ya gelinlik giydirildikten sonra evden ayrılırken, bahçede fenalaşıp yere yığıldı. Yakınlarının ihbarı üzerine mahalleye sevk edilen ambulansla Kavaklıdere Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sultan Akçil, doktorların müdahalesine karşın yaşamını yitirdi. Akçil'in ölümü üzerine torunu gelin Melek Karasulu ile yakınlarının kararıyla eğlence iptal edildi. 
Sultan Akçil'in cenazesi aynı gün ikindide kılınan namazın ardından gözyaşları arasında Çamlıbel Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.


- Muğla
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 03:33 Kaynak: DHA
Kalp Krizi, Kavaklıdere, Muğla, Güncel
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