Düğün sezonu açıldı Kuyumcukent esnafı kampanya başlattı - Son Dakika

Düğün sezonu açıldı Kuyumcukent esnafı kampanya başlattı

Kontrollü normalleşme kararları ile birlikte düğün sezonunun açılması altın piyasasını da hareketlendirdi.

Kontrollü normalleşme kararları ile birlikte düğün sezonunun açılması altın piyasasını da hareketlendirdi. Son zamanlarda altında yaşanan fiyat artışı nedeniyle vatandaşlar altın almakta zorlanmaya başlayınca, Kuyumcukent esnafı çareyi işçiliklerde indirime gitmekte buldu.

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Haziran ayı itibariyle alınan yeni kararlarla birlikte salgın sürecinde kontrollü normalleşme adımı atıldı. Son kararlarla hafta sonu yasağı Pazar günüyle sınırlı tutulurken, düğün ve nikah törenlerine de belli kurallar çerçevesinde izin verildi. Bununla birlikte evlenecek çiftler soluğu kuyumcularda aldı. Ancak son günlerde altın fiyatlarında yaşanan artış, çiftleri zorda bıraktı. Kuyumcukent esnafı ise bir kampanya başlatarak takılarda işçilik payında yüzde 50'ye varan indirim yaptı. Konuyla ilgili açıklama yapan Kuyumcukent Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Sudaş, "Bu bütün esnaflarımızın ve bizlerin beklediği bir neticeydi. Çok şükür kademeli olarak normalleşmeye geçiyoruz. Bilhassa düğünler için çok faydalı oldu. Düğün sezonu açılması münasebetiyle biz de yeni evlenecek çiftlere destek olmak adına ciddi bir kampanya açtık Kuyumcukent olarak. Bu kampanyayla altın almak isteyen gençlerimize işçilikte yüzde 50'ye varan indirimler var. Dolayısıyla evlenecek çiftlerimiz bu kampanyadan çok büyük fayda göreceklerine inanıyorum. İnşallah bu normalleşme böyle devam ederek müspet etkiler olacaktır. Gençler 3 mutluluğu birden burada yaşayacaklar. Hem nişanlarını düğünlerini burada yapacaklar hem nikahları burada kıyılacak hem de aradıkları evlilikle ilgili ürünleri burada en uygun fiyata burada bulabilecekler" diye konuştu.


"Yükselen altın fiyatlarını vatandaşa yansıtmamaya çalışıyoruz"


Son günlerde altın fiyatlarının yükseldiğini ancak yaptıkları indirimlerle bunu vatandaşa yansıtmamaya çalıştıklarını belirten Nasri Amcalar, "Biz de bugünden itibaren bir hareketlenme bekliyoruz. Hafta sonu yasakları ve düğün yasakları kalktı. Düğünler de yavaş yavaş başlıyor. Bu kapanmanın ardından altın, son zamanlarda biraz yükseldi. Ama vatandaşlar Kuyumcukent'e geldiklerinde her bütçeye göre bir şeyler bulabilirler. Biz zaten Kuyumcukent olarak son zamanlarda ürüne göre yüzde 30 yüzde 40 hatta bazı ürünlerde yüzde 50'ye varan indirimler yapıyoruz. Biz böyle bir nebze de olsa yükselen altın fiyatlarını vatandaşa yansıtmamaya çalışıyoruz. Kuyumcukent'te vatandaşlar her zaman alırken de satarken de mutlu olabilecekleri bir yer çünkü burada doğrudan üreticiden tüketiciye satış yapılıyor" diye konuştu.


Kendimizden feragat ederek indirime devam ediyoruz


Son zamlarla birlikte evlenecek çiftlerin zorlandığını ancak kendilerinden feragat ederek indirim yaptıklarını belirten Nur Akçakoç ise "Altın fiyatları yükseldi bu da yeni evlenecek çiftleri biraz zorladı. Ama biz Kuyumcukent esnafları olarak indirime devam ediyoruz. İşçilikte yüzde 20'den başlayarak yüzde 40'a varan indirimlerimiz var. Biz kendimizden feragat ederek indirimlere devam edeceğiz. Altın fiyatı çıksa da biz işçiliği düşüreceğiz" dedi. - İSTANBUL

Haziran, Evlilik, Altın, Düğün, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 11:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Düğün sezonu açıldı Kuyumcukent esnafı kampanya başlattı - Son Dakika Ekonomi
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