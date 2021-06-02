Düğün sezonu açıldı Kuyumcukent esnafı kampanya başlattı - Son Dakika

- Düğün sezonu açıldı Kuyumcukent esnafı kampanya başlattı

İSTANBUL - Normalleşme kararları ile birlikte düğün sezonunun açılması altın piyasasını da hareketlendirdi. Son zamanlarda altın da yaşanan yükselişin ardından vatandaşlar alımda zorlanmaya başlayınca Kuyumcukent esnafı çareyi işçiliklerde indirime gitmekte buldu.

Haziran ayı itibariyle Korona virüs salgınında alınan yeni kararlarla birlikte normalleşme atıldı. Son kararlarla hafta sonu yasaklarının kalkması ve düğün ve nikah törenlerine önlemler çerçevesinde izin verildi. Bununla birlikte evlenecek çiftler soluğu kuyumcularda aldı. Ancak son günlerde altında yaşanan artış çiftleri bir hayli zorda bıraktı. Bunun üzerine Kuyumcukent bir kampanya başlatarak takılar da işçilikler de yüzde 50'ye varan indirim yaptı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kuyumcukent Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Sudaş, "Bu bütün esnaflarımızın ve bizlerin beklediği bir neticeydi. Çok şükür kademeli olarak normalleşmeye geçiyoruz. Bilhassa düğünler için çok faydalı oldu. Düğün sezonu açılması münasebetiyle biz de yeni evlenecek çiftlere destek olmak adına ciddi bir kampanya açtık Kuyumcukent olarak. Bu kampanyayla altın almak isteyen gençlerimize işçilikte yüzde 50'ye varan indirimler var. Dolayısıyla evlenecek çiftlerimiz bu kampanyadan çok büyük fayda göreceklerine inanıyorum. İnşallah bu normalleşme böyle devam ederek müspet etkiler olacaktır. Gençler 3 mutluluğu birden burada yaşayacaklar. Hem nişanlarını düğünlerini burada yapacaklar hem nikahları burada kıyılacak hem de aradıkları evlilikle ilgili ürünleri burada en uygun fiyata burada bulabilecekler" diye konuştu.

Yükselen altın fiyatlarını vatandaşa yansıtamamaya çalışıyoruz

Son günler de altın fiyatlarının yükseldiğini ancak yaptıkları indirimlerle bunu vatandaşa yansıtmamaya çalıştıklarını belirten Nasri Amcalar, "Bizde bugünden itibaren bir hareketlenme bekliyoruz. Hafta sonu yasakları ve düğün yasakları kalktı. Düğünler de yavaş yavaş başlıyor. Bu kapanmanın ardından altın, son zamanlar da biraz yükseldi. Ama vatandaşlar Kuyumcukente geldiklerinde her bütçeye göre bir şeyler bulabilirler. Biz zaten Kuyumcukent olarak son zamanlarda ürüne göre yüzde 30 yüzde 40 hatta bazı ürünler de yüzde 50'ye varan indirimler yapıyoruz. Biz böyle bir nebze de olsa yükselen altın fiyatlarını vatandaşa yansıtmamaya çalışıyoruz. Kuyumcukent'te vatandaşlar her zaman alırken de satarken de mutlu olabilecekleri bir yer çünkü burada doğrudan üreticiden tüketiciye satış yapılıyor" diye konuştu.

Kendimizden feragat ederek indirime devam ediyoruz

Son zamlarla birlikte evlenecek çiftlerin zorlandığını ancak kendilerinden feragat ederek indirim yaptıklarını belirten Nur Akçakoç ise "Altın fiyatları yükseldi bu da yeni evlenecek çiftleri biraz zorladı. Ama biz Kuyumcukent esnafları olarak indirime devam ediyoruz. İşçilikte yüzde 20'den başlayarak yüzde 40'a varan indirimlerimiz var. Biz kendimizden feragat ederek indirimlere devam edeceğiz. Altın fiyatı çıksa da biz işçiliği düşüreceğiz" dedi.