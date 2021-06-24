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Düğün sezonu açıldı, kuyumcularda yoğunluk arttı - Son Dakika

Düğün sezonu açıldı, kuyumcularda yoğunluk arttı

24.06.2021 11:38
Düğün sezonu açıldı, kuyumcularda yoğunluk arttı, System.String[]

Korona virüs salgınında yeni normalleşme dönemine girilmesinin ardından nikah ve düğün kısıtlamalarının kaldırılmasıyla pek çok kentte olduğu gibi Gaziantep'te de kuyumcularda yoğunluk yaşanırken, kuyumcular vatandaşları sahte altına karşı uyardı.

Korona virüs salgınında yeni normalleşme dönemine girilmesinin ardından nikah ve düğün kısıtlamalarının kaldırılmasıyla pek çok kentte olduğu gibi Gaziantep'te de kuyumcularda yoğunluk yaşanırken, kuyumcular vatandaşları sahte altına karşı uyardı.

Korona virüs salgınında yeni normalleşme dönemine girilmesinin ardından nikah ve düğün kısıtlamaları da kaldırıldı. Nikah ve düğün kısıtlamalarının kaldırılmasıyla birlikte kuyumcularda yoğunluk arttı. Pandemi nedeniyle 2 yıldır düğün yapamayan ve erteleyen vatandaşlar kuyumculara koştu.

Yoğun olarak bilezik, set gibi altınların satıldığını belirten kuyumcu İbrahim Kocaardıç, 2 yıldır pandemi dolayısıyla kuyumcu esnafının işlerinde azalma olduğunu söyledi. Kocaardıç, pandemi döneminde yatırım olarak vatandaşların çeyrek, yarım ve tam altına yöneldiklerini, satışlarının da bu yönde olduğunu belirtti. Kuyumcu Kocaardıç, düğün sezonunun açılmasıyla birlikte beklentilerinin çok yüksek olduğunu söylerken, vatandaşları sahte ve imitasyon altına karşı uyardı.

"1 Temmuz'dan sonra işlerin daha iyi olacağını düşünüyoruz"

Kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte beklentilerinin yüksek olduğunu belirten kuyumcu İbrahim Kocaardıç, "Bizim beklentimiz bu açılımdan sonra aslında çok yüksek. Çünkü 2 senedir maalesef düğünler ertelendi, nişanlar ertelendi. Kısıtlamalardan dolayı yapılan düğünler de çok az oldu. Beklentimiz yüksek ama henüz beklentimizi almış değiliz. İnşallah temmuz ayı itibariyle işlerimizin daha iyi olabileceğini düşünüyoruz. Bu dönem düğün sezonu, yani düğünleri ve nişanları olan daha önceden ertelenmiş olan düğünler şimdi yapılıyor. Bundan önceki dönemlerde yatırım amaçlı daha çok külçe altın, cumhuriyet, yarım, urup diye tabir ettiğimiz ziynet altınları daha çok sattık. Şu dönemde takı sezonunun açılmasını bekliyoruz ve beklentimiz yüksek" dedi.

"Profesyonelce yapılan sahte altını anlamak çok zordur"

Vatandaşların güvendiği, bildikleri kuyumculardan alışveriş yapmalarını ve sahte altına dikkat etmeleri gerektiğini söyleyen Kocaardıç, "Sahte altın maalesef her dönem oluyor. Altın pahalandığı zaman daha çok rağbet görüyor. Vatandaşımızın mümkün mertebe güvendiği, bildiği ve tanıdığı kuyumcudan alması lazım. Kuyumcuların bunu yapacağını düşünmüyoruz. Ama maalesef her toplumda olduğu gibi çürük elmalar da çıkabiliyor. Yani vatandaşlar altını güvendiği yerden alırsa bir problem yaşayacağını düşünmüyoruz. Vatandaş, çok profesyonelce yapılmış bir sahte altınsa anlaması çok güçtür. Çünkü bunu birçok kuyumcu bile anlayamıyor. Vatandaşın elinde mihenk taşı yok, altını kezzaba koyacak ya da tavlayacak bir durumu olmadığı için güvendiği yerden alacak, bildiği yerden alacak. Biz altının yumuşaklığına, sesine, terazideki gramına, hacmine bakıyoruz. Ona göre de altının sahte olup olmadığını ayırt edebiliyoruz. Sattığımız altınları kartımızın arkasına gramajını, fiyatını, milyemini, çapını neyse ürünümüzü yazıyoruz ve müşterimize bunu veriyoruz. Altın alırken de bunu aldıkları yerden istesinler" ifadelerini kullandı.

"Kuyumcuda altın olur, imitasyon olmaz"

Kuyumcularda altın olduğunu, imitasyon olmadığını ve imitasyon satan kuyumcudan alışveriş yapılmaması gerektiğini belirten İbrahim Kocaardıç, "Maalesef alım gücü azaldığı zaman insanlar bir düğün yapıyorsa dönem dönem bize altın kiralamak için geliyorlar. Bizde de kiralama gibi bir şey olmadığı için imitasyona yöneliyor. Bazıları da imitasyonu gerçekmiş gibi götürüp kuyumculara satmaya çalışıyor. Tabii ki kuyumcular bunun imitasyon olduğunu bildiği için almıyorlar. Kuyumcu esnafında imitasyon olmaz. Eğer bir kuyumcunun vitrininde imitasyon ürün varsa o kuyumcudan da alışveriş yapılmaması lazım. Kuyumcuda altın olur, imitasyon olmaz. Burası tuhafiyeci, tablacı ya da sahte satan bir yer değil. Vatandaş bunlara dışardan baktığı zaman altın olarak görüyor, onun imitasyon olduğunu bilmez. İmitasyon bulunduruyorsa mutlaka camına, vitrinine 'ürünlerimiz imitasyondur' diye belirtmesi lazım. Zaten kanunen de bunu yapma zorunluluğu vardır" şeklinde konuştu.

"Vatandaş her zaman altına yatırım yapabilir"

Vatandaşların her dönem altına yatırım yapabileceğini aktaran kuyumcu Kocaardıç, "Vatandaş pahalıyken de ucuzken de devamlı altına yatırım yapmalı. Altını vatandaş aldığı zaman bir sene, iki sene kendisini kaldırıyor. O yüzden ben devamlı vatandaşımıza altına yatırım yapmasını tavsiye ederim. Ekşimez, çürümez, kokmaz, istediği zaman istediği anda para ediyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

Koronavirüs, 1 Temmuz, Evlilik, Düğün, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Düğün sezonu açıldı, kuyumcularda yoğunluk arttı - Son Dakika Ekonomi


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