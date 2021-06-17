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Düğün sezonu başladı, kiras-fistana ilgi arttı - Son Dakika

Düğün sezonu başladı, kiras-fistana ilgi arttı

17.06.2021 10:42
Düğün sezonu başladı, kiras-fistana ilgi arttı, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde normalleşme süreciyle birlikte düğün sezonunun başlamasıyla yöresel kıyafet olan kiras-fistana ilgi yeniden arttı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde normalleşme süreciyle birlikte düğün sezonunun başlamasıyla yöresel kıyafet olan kiras-fistana ilgi yeniden arttı.

Sağlık Bakanlığının yoğun çabalarından sonra artan aşı çalışmaları ve önlemlerle beraber ülke genelinde vakaların düşüşe geçmesiyle birlikte uzun zamandır yapılamayan düğünler de yeniden başladı. Düğünlerin vazgeçilmezi olan kiras-fistanların uzun süre sonra yeniden alıcı bulması satıcılarının yüzünü güldürdü. Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, vakalardaki düşüşün esnafı heyecanlandırdığını söyleyerek, "Esnafımız yine eskisi gibi çalışmaya başladı. Bu da bizi çok memnun ediyor. Bu pandeminin bunca olumsuzluklarına rağmen, yeni iş yerlerinin de açılması çok güzel. Çok sevindirici bir durum. İnşallah böyle devam eder ve daha da güzel olur. Şu an esnafımızın yüzü gülüyor, bu da olumlu şekilde bizleri etkiledi. İnşallah en kısa zamanda bu hastalık tamamen biter" dedi.

Cengiz Topel Caddesi üzerinde kiras-fistan satan Nevzat Boz ise normalleşme süreciyle birlikte işlerinin açıldığını belirterek, "Bir seneden fazladır işlerimiz durmuştu. Yapılan sıkı denetimler sonucu ülke genelinde vaklar düştü, haliyle bu da açılmaya yansıdı. Haliyle düğün sezonu da açıldı. İnşallah kısa sürede bu hastalık tamamen biter ve herkes sağlığına kavuşur" ifadelerini kullandı.

Esnaf Abidin Çelik de korona virüsün kendilerini etkilediğini belirterek, "Düğünler olmadığı için çalışamaz duruma gelmiştik. Sağ olsun Sağlık Bakanlığının yoğun çabaları sonucu aşılama başladı ve sıkı denetimler yapıldı. Şimdi vakaların düşmesiyle düğün sezonu açıldı. Müşteriler gelmeye başladı. Satışlarımız şimdi iyi" diye konuştu.

Esnaf Ceylan Demir ise yaklaşık bir senedir işlerinin durduğunu ifade ederek, "İşimiz düğün sezonunda olur. Şükür şimdi sezon açıldı. Müşteriler gelmeye başlandı. En güzel tarafı aşılama dönemi başlandı. Çünkü aşı vakaların düşmesine neden oldu. Aşılamanın etkilerini görüyoruz. İşlerimiz baya iyileşti. Tek umudumuz bu hastalığın bir an bitmesi ve tüm esnafın rahat bir nefes almasıdır" şeklinde konuştu. - HAKKARİ

Düğün sezonu başladı, kiras-fistana ilgi arttı
Düğün sezonu başladı, kiras-fistana ilgi arttı
Düğün sezonu başladı, kiras-fistana ilgi arttı
Düğün sezonu başladı, kiras-fistana ilgi arttı
Düğün sezonu başladı, kiras-fistana ilgi arttı
Düğün sezonu başladı, kiras-fistana ilgi arttı
Düğün sezonu başladı, kiras-fistana ilgi arttı
Düğün sezonu başladı, kiras-fistana ilgi arttı
Düğün sezonu başladı, kiras-fistana ilgi arttı
Düğün sezonu başladı, kiras-fistana ilgi arttı
Düğün sezonu başladı, kiras-fistana ilgi arttı

Yüksekova, Hakkari, Esnaf, Düğün, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Düğün sezonu başladı, kiras-fistana ilgi arttı - Son Dakika Ekonomi


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