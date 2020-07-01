Düğün sezonu başlamasıyla sahte altına dikkat - Son Dakika

Düğün sezonu başlamasıyla sahte altına dikkat

Korona virüs sonrası düğünlerin başlamasıyla piyasada sahte altın türedi.

Korona virüs sonrası düğünlerin başlamasıyla piyasada sahte altın türedi. Uzmanlar altın alacak kişileri uyarıda bulunarak, "Tanıdıkları güvendikleri kuyumcudan alışveriş yapsınlar. Alışveriş yaptıkları kuyumcudan satın aldıkları ürüne dair bilgileri kartvizitin arkasına yazdırsınlar" dedi.

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Normalleşme takvimine giren Türkiye'de 1 Temmuz itibariyle düğün salonları faaliyete başlayacak. Bu tarih itibariyle Denizli'de ve yurt genelinde birçok çift dünya evine girecek. Çiftlerin en mutlu günlerinde yanlarında olan ve takı merasiminde altın takacak kişileri ve yatırımcıları uzmanlar uyardı. Son zamanlarda altın fiyatlarının artış göstermesiyle piyasadaki sahte altına dikkat çeken uzmanlar, vatandaşların mağdur olmaması için dikkat edilmesi gereken noktaları açıkladı. Müşterilerin sahte altını, gerçeği ile ayırt edemeyeceğini belirten sarraf Cihan Tandır, "Hiç kimse müşteri olarak sahte ile gerçeği ayırt edemez. Burada iş kuyumcuya düşüyor. Tanıdıkları güvendikleri kuyumcudan alışveriş yapsınlar. Alışveriş yaptıkları kuyumcudan satın aldıkları ürüne dair bilgileri kartvizitin arkasına yazdırsınlar. Herkes satın aldığı yeri bildikten sonra hiçbir sorun olmayacaktır" dedi.


"Hiçbir kuyumcu sahte ürün satmaz"


Salgın sonrası düğün sezonunun başlamasına yakın düğüncülerin sarraflardan altın ihtiyaçlarını karşıladığı öğrenildi. Kuyumcuların adreslerinin belli olduğu için sahte altın satmayacağını belirten Tandır, "Hiçbir kuyumcu sahte ürün satmaz. Çünkü kuyumcunun adresi bellidir. Bir olumsuzluk anında müşteri gerisin geriye iş yerine gelip oradaki olumsuzu oraya ileteceği için böyle bir şey mümkün değildir. Kuyumcu meslektaşlarıma da buradan sesleniyorum. Yeni bile olsa aldıkları ürünleri eritsinler. Bunları müşteriye satışa sunmasınlar" ifadelerini kullandı.


Salgın sebebiyle fiyatların arttığını belirten sarraf Tandır, "Altın piyasası herkesinde bildiği üzere dünyadaki siyasi olaylardan, içinde bulunduğumuz korona virüs salgını ile ilgili ekonomik durgunluktan dolayı yükselmiş durumda. Daha yükselir mi derseniz tabii ki yükselebilir. Henüz korona virüs bitmiş değil. Eğer bu salgın daha da artarsa ekonomilerdeki yavaşlama ve ekonomik kriz de artarak altının daha da yükselmesine neden olacaktır. Şu an 1 gram 22 ayar hediyelik altın 375 lira, Ata çeyrek dediğimiz düğünlerde taktığımız çeyrek altın 640 lira, Çeyreğin büyüğü yarım 1280 lira, Ata tek dediğimiz 4 çeyrek olan altın 2560 lira" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

Koronavirüs, Denizli, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 10:20 Kaynak: İHA

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