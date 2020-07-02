Düğün sezonu beklentinin altında başladı

SAMSUN - Samsun Düğün Salonları ve Organizasyon Firmaları Dernek Başkanı Aykut Çepni, korona virüsü salgını nedeniyle sezonun beklentinin altında başladığını, işlerde yüzde 50 kayıp yaşandığını belirtti.

Korona virüsü tehdidi nedeniyle 4 aydır kapalı olan düğün salonları kapılarını dün açtı. Ancak korona virüsü tedbirlerinden taviz verilmedi. Önlemler kapının önünde başladı. Misafirlerin ateşi ölçüldü. 38 derecenin altında olanlar ellerini dezenfekte ederek içeri girebildi. Masalarda kolonya veya el antiseptiği bulunduruldu. Misafir kapasitesi ile masa ve sandalyelerin oturma düzeni fiziksel mesafe kuralına uygun şekilde düzenlendi. Masa aralıkları 1,5 metre, sandalye aralıkları ise 1 metre olarak belirlendi. Daha önce 10 kişinin oturduğu masalarda bu kez en fazla 6 kişiye izin verildi. Dün yapılan ilk düğünle sezona hareketlilik geldi. Ancak sektör pandemi sürecinden ötürü henüz bir tedirginlik olduğu kanaatinde.

Düğün salonlarda tüm tedbirlerin alındığını belirten Samsun Düğün Salonları ve Organizasyon Firmaları Dernek Başkanı Aykut Çepni, "4 aylık bir pandemi dönemi vardı. Bu dönemde salonlarımızda gerek hijyenik olarak gerekse sağlığımızı korumak için tüm önlemleri aldık. Dün akşamda ilk düğünümüzü yaptık ve hazır olduğumuzu gösterdik. Gelecek bütün misafirlerimize, gelin ve damatlarımıza gönül rahatlığıyla gelebileceklerini söylemek isterim. Çünkü onların sağlığı her şeyden daha önemli" dedi.

Sezonun beklentilerin altında başladığını dile getiren Başkan Çepni, "Bu sene geçtiğimiz seneler gibi olmadı. Bütün düğün sektörü sadece düğün sektörü de değil organizasyon firmalarımız da aynı şekilde, kuaförlerimiz de, gelinlikçilerimiz de aynı şekilde bundan etkilendi. Yüzde 50 bir kayıp var. Bu kaybı gücümüzün yettiği kadar ama bu şekilde geçireceğiz. Devletimiz de sağ olsun önümüzü açtı. Ama yeni hayat diyoruz ya bizde yeni hayata alışmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Maliyetlerin arttığını ancak fiyatların değişmediğini söyleyen Çepni, "Bu önlemlerle ilgili biz fiyatı yükseltemeyiz aynı geçtiğimiz sene gibi devam ettirmeye çalıştık. Ama masraflarımız daha fazla. Bizler önlemlerimizi aldık ama bir maliyeti var. Biz bunları gelin ve damatlarımıza yansıtmak istemedik. Bu yıl için geçtiğimiz seneki tarifeden devam ediyor" şeklinde konuştu.