Düğün sezonu ile altın satışlarında patlama beklentisi - Son Dakika

Düğün sezonu ile altın satışlarında patlama beklentisi

İZMİR'de uzun bir aradan sonra kepenklerini açan kuyumcu esnafı, normalleşme süreciyle birlikte yapılması beklenen düğünlerle sektörün hareketleneceğini ve altın satışlarında patlama yaşanacağını belirtti.

Düğün sezonu ile altın satışlarında patlama beklentisi, System.String[]

İZMİR'de uzun bir aradan sonra kepenklerini açan kuyumcu esnafı, normalleşme süreciyle birlikte yapılması beklenen düğünlerle sektörün hareketleneceğini ve altın satışlarında patlama yaşanacağını belirtti. Vatandaşla ise pandemi sürecinde yatırım amaçlı altına yöneldi.

Koronavirüs, evlenecek çiftlerin planlarını aksattı. Düğün rezervasyonlarında iptaller ve ertelemeler yaşanmasına neden oldu. Virüs sürecinde ise altın fiyatları yükseldi. Kişisel aksesuar alımları neredeyse tamamen dururken, parasını değerlendirmek isteyen vatandaşlar yatırım amaçlı altına yöneldi. Altın fiyatlarının yükselmesiyle daha çok yarım gram altının tercih edildiği belirtildi. Normalleşme süreci ile düğünlerin de başlaması gündeme geldi. Kuyumcu sektörünün pandemi nedeniyle yüzde 50 daraldığını söyleyen İzmir Kuyumcular Odası Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Baransel, düğün sezonunun açılmasıyla birlikte iptal edilen ve yeni yapılacak düğünlerle birlikte sektörde patlama yaşanabileceğini ifade etti.

'SEKTÖR CANLANMAYA BAŞLAYACAK'

Normalleşme süreciyle birlikte düğünlerin de başlamasıyla sektörün rahatlayacağını belirten İzmir Kuyumcular Odası Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Baransel, "Sektör pandemi nedeniyle sıkıntıya girdi, ancak düğünler başladığında inşallah çıkacağız. Koronavirüs nedeniyle yüzde 90'ımız kapalıydı. Sonradan 12.00-17.00 arasında açılış yaptık. Ardından 10.00- 19.00 arası yaptık. Şimdi normal şartlara döndük. Örf ve adetlerimize göre düğünler takı mutlaka olması gerekiyor. Bu süreç içerisinde düğünler olmadığı için sektör sadece yatırımcılara hizmet verdi. Yeni dönemde, yapılamayan düğünler gerçekleştirilecek. Normalde her hafta 50-100 kişi düğün yapıyorsa, şimdi bir anda patlama olacak. Bunun da bizim sektör için olumlu etkileri olacağını düşünüyorum. Yüzde 50 kaybımızı ve açığımızı kapatırız diye düşünüyorum" dedi.

'YATIRIM OLSUN DİYE ALIYORLAR'

Çeyrek altının bu dönemde de bir numaralı tercih sebebi olduğunu dile getiren Sami Kuşlu (31), "Düğünler iptal olduğu için çeyrek ve yarım altın satılıyor. İnsanlar takı, set, bileklik gibi ürünlere ilgi göstermiyor. Zevke dayalı satışlar düşüşte. Çeyrek altın 630 lira, fiyatı bizce de yüksek. Pandemi gelmeden önce 500 lira gibi bir fiyatı vardı. Bir anda yüzde 20 ila 30 arası bir artış yaşandı. Genelde yatırım olsun diye altın alınıyor. Uzun vadede kar ettiriyor. Altınları düğünler iptal olmadan alıp, geri getiren olmadı. Düğün yok, fiyat yüksek o yüzden insanların alası da gelmiyor. Düğünler yapılmaya başlandığında satışlar başlar diye düşünüyoruz" diye konuştu.

'İŞÇİLİĞİ OLAN ÜRÜNLERE TALEP YOK'

Kemeraltı'nda kuyumculuk yapan Veysi Ceylan (55), koronavirüs nedeniyle düğünler iptal olsa bile altın alanların iade yapmadığını dile getirerek, "En çok gram altın satılıyor ancak ata liraya da talep oldu. İşçiliği olan ürünlere talep kesildi. Yarım gram şu anda 195 lira. Koronavirüs başladığından beri biz satış yaptık. Düğünleri iptal olanlar olsa bile bize altınlarını geri getirip, çok az satan oldu. Yüzde 90'nı tutuyorsa, yüzde 10'u satmıştır" dedi.


Koronavirüs, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 08:26 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Düğün sezonu ile altın satışlarında patlama beklentisi - Son Dakika Ekonomi

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