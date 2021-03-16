Düğün sezonu öncesi 'imitasyon altın'a ilgi arttı - Son Dakika

Düğün sezonu öncesi 'imitasyon altın'a ilgi arttı

16.03.2021 09:51
Düğün sezonu öncesi 'imitasyon altın'a ilgi arttı, System.String[]

ANTALYA'da küpeden bileziğe, kolyeden gelin tacına tüm ziynet eşyalarının orijinaline birebir benzeyen imitasyonlarının satışını yapan Sevim Karaca, altın almaya gücü yetmeyen gelin ve damat adaylarının imdadına yetişiyor.

ANTALYA'da küpeden bileziğe, kolyeden gelin tacına tüm ziynet eşyalarının orijinaline birebir benzeyen imitasyonlarının satışını yapan Sevim Karaca, altın almaya gücü yetmeyen gelin ve damat adaylarının imdadına yetişiyor. Gerçeğinden ayırt edilmeyen bu imitasyon takıların satışında, düğün sezonu öncesinde yüzde 40 artış yaşandığı belirtildi.

Antalya'da yaşayan Sevim Karaca, uzun yıllar ticaretle uğraştıktan sonra, farklı bir ürün satmak amacıyla İstanbul'dan birebir orijinaline benzeyen imitasyon ziynet eşyaları getirdi. İlk etapta 10 bilezik getirip teşhir amacıyla vitrinde sergileyen Karaca, ilk günden tamamını satınca bu işten para kazanabileceğini düşünüp yüklü miktarda ikinci siparişi verdi. Yüzükten kolyeye, küpeden bileziğe, gelin tacından hasır bilekliklere kadar bir kuyumcuda bulunabilecek her çeşitten ürün grubunu getiren Karaca, zamanla Antalya'nın en tanınmış imitasyoncusu oldu.

KUYUMCULAR DAHİ ALIŞVERİŞ YAPIYORSadece kentte yaşayanlar değil, turist olarak gelen Alman, İngiliz, Rus ve İranlılar da bu dükkandan alışveriş yapıyor. Bilezikler, işçiliğinden ağırlığına kadar birebir orijinal altına benzerken ayırt etmek için mihenk taşına sürülmesi gerekiyor. İmitasyonları kuyumcular da satın alıyor. Özellikle soygunlara karşı önlem amaçlı vitrinde imitasyon ürün sergilemeyi doğru bulan kuyumcular, yüklü miktarda alışveriş yaparak hem vitrinlerini süslüyor hem de bir anlamda kendilerini güvene alıyor.'DÜĞÜN SEZONU AÇILDI, İŞLER YÜZDE 40 ARTTI'Düğün sezonunun açıldığı bu günlerde altın alışverişine bütçe ayıramayan gelin ve damat adayları da Sevim Karaca'nın imitasyon dükkanının yolunu tuttu. Burada bir düğünde gelinin ihtiyacı olan tüm takıları bulabilen gelin adayları, 10 bin liralık altın alışverişini 1000 liraya tamamlayabiliyor. 30 liraya da 300 liraya da bileziğin satıldığı dükkanda hediyelik alanlar da oluyor. 10 bilezikle çıktığı bu yolda sayısız çiftin mutluluğuna destek olduğunu belirten Karaca, "Sezon açıldı, son bir haftada işlerim yüzde 40 arttı. Pandemi nedeniyle işler durmuştu ama yeniden hareketlendi" dedi.Kuyumcu sanıp gelen müşterilerin şaşkınlık yaşadığını anlatan Karaca, "Gerçek altınlarını bozdurup gelip buradan alışveriş yapıyorlar. Kuyumcular bile gelip benden alışveriş yapıyor. Kuyumcu havası var burada. Altın bozdurmaya gelenler oluyor. Onlara imitasyon olduğunu anlatıyorum" dedi.İLGİNÇ YAŞAM HİKAYELERİNE ŞAHİTLİK EDİYORİnsanların maddi durumu uygun olmayınca düğünde gösteriş olsun diye mecburen imitasyonu tercih ettiğini ifade eden Sevim Karaca, ilginç yaşam hikayelerine de zaman zaman şahitlik ettiğini aktardı. Bir çiftin yakın zamanda gelip gizli saklı alışveriş yaptığını anlatan Karaca, "Gelin adayı taktı, takıştırdı. Her şeyi beğendi. Damat adayına 'Aşkım nasıl olsa kimse bilmeyecek' dedi. Tam o sırada gelin adayının bir tanıdığı içeri girdi. Oje almaya gelmiş. İçeride bir şaşkınlık yaşandı. Tanıdığı, gelin adayına 'Hayırdır bunlar ne?' dedi. Kızcağız bir şaşkınlıkla 'Deniyoruz abla' dedi. Ancak durumu herkes anlamıştı" diye konuştu.

Karaca, işini büyütmek istediğini, ancak pandeminin sona ermesini beklediğini sözlerine ekledi.


Düğün sezonu öncesi 'imitasyon altın'a ilgi arttı
Düğün sezonu öncesi 'imitasyon altın'a ilgi arttı
Düğün sezonu öncesi 'imitasyon altın'a ilgi arttı
Düğün sezonu öncesi 'imitasyon altın'a ilgi arttı
Düğün sezonu öncesi 'imitasyon altın'a ilgi arttı
Düğün sezonu öncesi 'imitasyon altın'a ilgi arttı
Düğün sezonu öncesi 'imitasyon altın'a ilgi arttı
Düğün sezonu öncesi 'imitasyon altın'a ilgi arttı
Düğün sezonu öncesi 'imitasyon altın'a ilgi arttı
Düğün sezonu öncesi 'imitasyon altın'a ilgi arttı

İstanbul, Antalya, Düğün, Altın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Düğün sezonu öncesi 'imitasyon altın'a ilgi arttı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Wolverhampton maçının adamı seçilen Ozan Kabak, performansıyla büyük övgüler aldı Eşini başından vurarak öldüren cani adamın savunması pes dedirtti: Kendini vurmuş olabilir Bakanlık'tan yeni yönetmelik taslağı: Kamu bankalarına 500 gram altın yatırmayan kuyumculuk yapamayacak Munzur Çayı'na düşen köpeği kurtarmak için buz gibi suya girdi Canlı yayında cinayeti ortaya çıkaran Esra Erol'a tehdit: Başına gelecekleri beklesin Gözler Bakan Koca'yı aramıştı, cenazeden fotoğraf ortaya çıktı! Paylaşan isim, kısa süre içinde görüntüyü sildi Tartıştığı karısını 2 çocuğunun gözü önünde öldürdükten sonra intihar etti Zor günleri geride bırakan Songül Karlı, ekranlara geri dönüyor
Eski eşini öldüren kişinin üzerinden mektup çıktı: Onu başkasıyla düşünemiyorum Eski eşini öldüren kişinin üzerinden mektup çıktı: Onu başkasıyla düşünemiyorum         
11:24
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 419 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 419 liradan işlem görüyor         
11:13
Kim Jong-un'un kız kardeşinden ABD'ye tehdit: Huzur içinde uyumak istiyorlarsa, bela çıkartmasınlar Kim Jong-un'un kız kardeşinden ABD'ye tehdit: Huzur içinde uyumak istiyorlarsa, bela çıkartmasınlar         
11:11
Esnaf için gelir vergisi muafiyeti kalıcı hale getiriliyor Esnaf için gelir vergisi muafiyeti kalıcı hale getiriliyor         
10:49
Bir garip olay! Seyir halindeki aracın dikiz aynasına çarpan alkollü vatandaş öldü, sürücü tutuklandı Bir garip olay! Seyir halindeki aracın dikiz aynasına çarpan alkollü vatandaş öldü, sürücü tutuklandı         
10:43
Evinin bahçesinde hortumla asılı bulundu Evinin bahçesinde hortumla asılı bulundu         
10:41
Camiye giren hırsız, 8 bin liralık ses cihazını kefene sarıp çaldı Camiye giren hırsız, 8 bin liralık ses cihazını kefene sarıp çaldı         
10:21
FETÖ'cü İhsan Yarkın'a ait mekandan Süleyman Demirel imzalı tabanca çıktı FETÖ'cü İhsan Yarkın'a ait mekandan Süleyman Demirel imzalı tabanca çıktı         
09:58
Fenerbahçe'de Erol Bulut gidiyor Joachim Löw geliyor! İlk görüşme gerçekleşti Fenerbahçe'de Erol Bulut gidiyor Joachim Löw geliyor! İlk görüşme gerçekleşti         
09:47
TikTok'ta babası tarafından istismar edilen kız çocuğu devlet korumasına alındı TikTok'ta babası tarafından istismar edilen kız çocuğu devlet korumasına alındı         
09:12
Kaçak kazı yapan define avcıları, Antik dönemde saklama kabı olarak kullanılan küp buldu Kaçak kazı yapan define avcıları, Antik dönemde saklama kabı olarak kullanılan küp buldu         
08:57
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: İYİ Parti, üçüncü bir ittifak için hazırlık yapıyor Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: İYİ Parti, üçüncü bir ittifak için hazırlık yapıyor         
08:48
Son Dakika! Otomobil satışında, aracın değerine göre 24 ile 60 ay arasında taksit yapılabilecek Son Dakika! Otomobil satışında, aracın değerine göre 24 ile 60 ay arasında taksit yapılabilecek         
08:27
Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da kanlı pazar: 59 protestocu hayatını kaybetti Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da kanlı pazar: 59 protestocu hayatını kaybetti         
08:06
Gigi Hadid yüzünü sır gibi sakladığı kızını yanlışlıkla paylaştı Gigi Hadid yüzünü sır gibi sakladığı kızını yanlışlıkla paylaştı         
23:48
Melek İpek, işkenceci kocasını öldürdüğü dehşet dolu saatleri anlattı! Duyan kulaklarına inanamadı Melek İpek, işkenceci kocasını öldürdüğü dehşet dolu saatleri anlattı! Duyan kulaklarına inanamadı         
21:45
Bıçakladığı kişinin arkadaşları tarafından iple ağaca bağlanıp dövülen zanlı öldü Bıçakladığı kişinin arkadaşları tarafından iple ağaca bağlanıp dövülen zanlı öldü         
19:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2021 11:38:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Düğün sezonu öncesi 'imitasyon altın'a ilgi arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei