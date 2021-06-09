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Düğün sezonunun açılmasıyla beyaz eşya ve mobilyaya talep arttı - Son Dakika

Düğün sezonunun açılmasıyla beyaz eşya ve mobilyaya talep arttı

09.06.2021 15:07

- Düğün sezonunun açılmasıyla beyaz eşya ve mobilyaya talep arttı Düğün sezonunun açılmasıyla mobilya ve beyaz eşyaya talep arttı.

- Düğün sezonunun açılmasıyla beyaz eşya ve mobilyaya talep arttı

İSTANBUL - Düğün sezonunun açılmasıyla mobilya ve beyaz eşyaya talep arttı. Mobilya ve beyaz eşya işletmecileri, normalleşmeyle birlikte yoğunluğun arttığını söylerken, pandeminin azalması durumunda daha yoğun bir talep ile karşılaşacaklarını belirtti.

Normalleşmeyle birlikte cumartesi günlerinin açılması ve düğün sezonunun gelmesiyle beyaz eşya ile mobilyaya talep arttı. Düğün sezonunun gelmesiyle birlikte talebin arttığını söyleyen beyaz eşya ve mobilya işletmecileri, kısıtlamalara göre hareketliliğin olduğunu belirtti. Esnaf, cumartesi günlerinin daha çok yoğun olduğunu belirtirken, pandeminin azalması durumunda daha yoğun bir talep ile karşılaşacaklarını söyledi.

"Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte talep arttı"

Mobilyacı Muammer Yılmaz, kısıtlamaların kalkmasıyla hareketliliğin başladığını söyleyerek, "Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte talep arttı. Pandeminin bitmesiyle daha çok talebin olacağını düşünüyorum. Temmuz ayı itibariyle normal bir talep ile karşılaşacağımızı düşünüyorum. Evlenecek çiftler ortalama 20 bin liraya mobilya takımını alabilir" ifadelerini kullandı.

"Cumartesinin açılmasıyla hareketlilik biraz daha arttı"

Beyaz eşya satıcısı Necmettin Arpacı, kısıtlamaların kalkmasıyla hareketliliğin başladığını söyleyerek, "Cumartesinin açılmasıyla bu hareketlilik biraz daha iyileşmeye başladı. Genellikle düğün sezonunun açılmasıyla çiftler yoğun ilgi gösterdi. Kısıtlamaların kalkmasıyla biraz talep arttı. Pandeminin biraz daha rahatlaması, cumartesinin yanı sıra pazar günlerinin de açılması biraz daha hareketliliğe neden olacak. Yaz sezonunun gelmesiyle hafta içi hareketlilik biraz artmıştı. Cumartesi ve pazar gününün açılması söz konusu olursa daha da bir artış bekliyoruz. Koltuk takımları ortalama kaliteli bir ürün, 4 bin ve 4 bin 500 lira arasında değişiyor. Ekonomik olarak düşünürsek daha uygun fiyatlarımızda var. Onlarda bin 300, bin 400 arası değişiyor. Beyaz eşya olarak bakarsak; çamaşır makinası, buz dolabı ve bulaşık makinası ortalama 7 bin lira civarından başlıyor. Tabi marka ve fonksiyonel olarak gelen talebe göre fiyatlar değişiyor" dedi.

Düğün sezonunun açılmasıyla beyaz eşya ve mobilyaya talep arttı
Düğün sezonunun açılmasıyla beyaz eşya ve mobilyaya talep arttı
Düğün sezonunun açılmasıyla beyaz eşya ve mobilyaya talep arttı
Düğün sezonunun açılmasıyla beyaz eşya ve mobilyaya talep arttı

Cumartesi, Esnaf, Düğün, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Düğün sezonunun açılmasıyla beyaz eşya ve mobilyaya talep arttı - Son Dakika Ekonomi


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