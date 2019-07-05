Düğün sezonunun elbise trendleri belirlendi

– Bu sene düğünlerde şık gözükmek isteyenler için sezonun trendleri belirlendi. Pastel renklerin revaçta olduğu sezonda tüllerin, dantellerin ve volanlı modellerin kullanılması gerektiği ifade edildi.

Yaz aylarının gelişiyle peş peşe düğün organizasyonları başladı. Bu dönemde en az gelin ve damat kadar heyecanlı olan davetliler içinse en kritik konulardan biri doğru elbiseyi seçmek oluyor. Doğru elbise seçiminde, düğünün gerçekleşeceği mekan oldukça belirleyici bir rol oynuyor. Kır düğününden plaj düğününe, şık bir otel salonundan manzaralı bir terasa kadar pek çok farklı mekanda düğün yapılıyor. Morhipo MAG ekibi mekana göre elbise seçiminde nelere dikkat edilmesi gerektiğini ve sezonun trendlerini sıraladı.

YAZIN FAVORİSİ PASTEL TONLAR

Yaz düğünlerinin favori mekanları arasında plajlar geliyor. Bu düğünlerde ön planda olan rengin pastel olduğu ifade edildi. Özellikle uçuşan elbiselerin tercih edilmesi gerektiği bildirilirken doğal çiçekler ve tül aksesuarlar kullanarak kıyafetlerin kombinlenebileceği kaydedildi.

ROMANTİKLER İÇİN DANTEL ELBİSELER

Kır düğününe davetli olanlar içinse mekanın romantizmine uygun dantel elbiselerin tercih edilebileceği belirtildi. Ayrıca uçuşan elbiselerin yanı sıra bu sene oldukça fazla mevcut olan çiçekli kumaşlar ve volanlı tasarımların da bu düğünler için de biçilmiş kaftan olduğu açıklandı.

SADE ELBİSEYE DİKKAT ÇEKİCİ AKSESUARLAR

Davetli olunan törenin İstanbul'da Boğaz manzaralı bir mekanda olması halinde sade bir elbise modelinin dikkat çekici aksesuarlarla kombinlenmesi gerektiği tavsiyesinde bulunuldu. Şık bir otel düğününe gidecekler için seçimin abiye elbiselerden yana kullanılabileceği kaydedildi.

- İstanbul