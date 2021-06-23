- Düğün sezonuyla kumaşçılarda hareketlilik arttı

İSTANBUL - Pandemi döneminde tamamen işlerin durduğu kumaşçılarda düğün sezonunun açılmasıyla yoğunluk arttı. Bu durumundan memnun olan kumaşçılar, önümüzde ki günlerde işlerin daha da iyi olacağını söylüyor.

Yaklaşık iki senedir salgının etkisi altında kalan düğün sektörünün bağlantılı olduğu kumaşçılarda yüzler gülmeye başladı. 1 Temmuz itibariyle kısıtlamaların kalkması ile birlikte düğün sezonu tamamen açılıyor. Bundan nasibini alacak olan kumaşçılarda da yoğunluk yaşanmaya başladı. Kumaş sektörünün en çok yoğunluk yaşadığı Eminönü'nde ise esnaf, talepten memnun olduklarını ve önümüzde ki günlerde ise işlerin daha iyi olacağını söylüyor.

"Geçtiğimiz sezona göre şu anda işlerimiz çok iyi"

Düğün sezonunun açılmasıyla işlerin daha da çok artacağını ifade eden firma çalışanı Sadık Küçükşahin, "Bizim işlerimiz tamamen düğün ve organizasyonlara bağlı. Dört gözle düğün sezonun açılmasını bekliyoruz. Mağazalarımız uzun süre sonra dolmaya başladı. Yurt dışından müşterilerimiz var. Ağırlıklı olarak ise Rusya, Makedonya, Bulgaristan, gibi ülkelerden geliyorlar. İç piyasayla da çalışıyoruz. Tanıdığımız moda evleri, terziler var onlarla da çalışıyoruz. Müşteriye her türlü imkanı veriyoruz. Daha çok abiye tarzı kumaşlar, taşlı ve taşsız kumaşlar talep görüyor. Her kesime uygun kumaşlarımız mevcut. Özel dikimlerimizde oluyor. Müşteri bizden alıyor kumaşı yönlendirmeyle dikiyoruz. Geçtiğimiz sezona göre şu anda İşlerimiz çok iyi. Önümüzde ki günlerde de işlerin daha iyi olacağını düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

"Sade gelinlikler daha çok talep görüyor"

Talebe göre özel dikim yaptıklarını belirten müşteri Yasemin İskeçeli, "Gelinlerimize kumaş almaya geldim. Bu ara taşlar ve danteller gibi taleplerle karşılıyoruz. Bizde buraya gelip buradan alıyoruz kumaşları. Balık gelinlik bu sene moda, daha çok eskiye dönük dantellerde dönük çalışmalar yapıyoruz. Eskisi gibi hareketli gelinlikler değil de sade gelinlikler daha çok talep görüyor" ifadelerini kullandı.

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