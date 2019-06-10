Düğün silah atan şahıs gözaltına alındı
7 saat önce
Çorum'un İskilip ilçesinde bir düğünde silah atan kişi polisler tarafından gözaltına alındı.
Çorum
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:59 Kaynak: İHA
'un İskilip
ilçesinde bir düğünde silah atan kişi polisler tarafından gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, bir düğüne katılan S.T. adlı şahıs üzerinde bulunan silahla havaya ateş açtı. Düğünde vatandaşların canını hiçe sayarak tehlikeye düşüren S.T. adlı şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, üzerinde bulunan silaha el konuldu.
Şahıs hakkında "Ruhsatsız silah bulundurmak, Düğünde silahla havaya ateş ederek halkın güvenliği bilerek isteyerek tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı. - ÇORUM
TEM'de lüks otomobille düğün konvoyu terörü!
Vurulan kadının kızları isyan etti: Bizler de onun ölüm listesindeydik
E-5 karayolunda kaza yapan sürücülerin tekme tokat kavgası cep telefonuyla kaydedildi
14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel içerikli görüntü gönderen kulüp başkanı tutuklandı