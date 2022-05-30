Düğün sonrası akrabalar arasında kavga - Son Dakika
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Düğün sonrası akrabalar arasında kavga

30.05.2022 12:01

Düğün sonrası akrabalar arasında kavgaTEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düğün bitimi akrabalar arası çıkan kavga polis tarafından büyümeden önlendi.

Düğün sonrası akrabalar arasında kavga

TEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düğün bitimi akrabalar arası çıkan kavga polis tarafından büyümeden önlendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Silahtarağa Mahallesi girişinde Selimiye Camii mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, düğünün sonra ermesinin ardından akraba olduğu öğrenilen kalabalık grubun tartışması kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan karakol, asayiş, devriye ve çevik kuvvet ekipleri tarafından kavga büyümeden önlendi.

Kavgaya karışanlar ise polis tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Düğün sonrası akrabalar arasında kavga
Düğün sonrası akrabalar arasında kavga
Düğün sonrası akrabalar arasında kavga
Düğün sonrası akrabalar arasında kavga
Düğün sonrası akrabalar arasında kavga
Düğün sonrası akrabalar arasında kavga

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Düğün sonrası akrabalar arasında kavga - Son Dakika


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