Düğün sonrası gelin ve damat dahil 5 kişide koronavirüs tespit edildi - Son Dakika

Düğün sonrası gelin ve damat dahil 5 kişide koronavirüs tespit edildi

TOKAT'ta, düğünün ardından aralarında gelin ve damadın da bulunduğu 5 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı.

TOKAT'ta, düğünün ardından aralarında gelin ve damadın da bulunduğu 5 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Gelin ve damat ile temasta bulunan 70 kişi, evlerinde izole edildi.

Turhal ilçesinde, 5 gün önce düğün salonunda yapılan düğün törenine katılan 1 kişide koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine düğüne katılanlara Covid-19 testi yapıldı. Aralarında gelin ve damadın da bulunduğu 5 kişinin testleri pozitif çıktı. Yeni evli çift ile 3 kişinin koronavirüs tedavisine başlandı. Düğün görüntüleri izlenerek, gelin ve damat ile yakın temasta bulunduğu tespit edilen 70 kişi ise evlerinde izole edildi.


Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 11:07 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Düğün sonrası gelin ve damat dahil 5 kişide koronavirüs tespit edildi - Son Dakika
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