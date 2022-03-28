Düğün sonrası iki grup arasında kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu - Son Dakika
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Düğün sonrası iki grup arasında kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu

28.03.2022 11:10
Düğün sonrası iki grup arasında kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde düğün sonrası çıkan kavga, polis ekiplerinin müdahalesi sonrasında son buldu.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde düğün sonrası çıkan kavga, polis ekiplerinin müdahalesi sonrasında son buldu. Yumrukların havada uçuştuğu o anlar ise cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Konak Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonu önünde meydana gelen olayda, iki grup arasında henüz belirlenmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma yerini kavgaya bırakması sonrasında yaşanan gerginlik polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya güçlükle ayırırken, yumrukların havada uçuştuğu anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iki grubun birbirine saldırması, polis ekiplerinin ve vatandaşların kavgayı ayırmaya çalışması yer alıyor. - SAKARYA

Düğün sonrası iki grup arasında kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu
Düğün sonrası iki grup arasında kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu
Düğün sonrası iki grup arasında kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu

YORUMLAR
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Sakarya, Polis, kavga, Düğün, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Düğün sonrası iki grup arasında kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu - Son Dakika


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