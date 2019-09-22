Son Dakika Haberleri: Düğün sonrası sandalye toplama kavgası: 1 ölü
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Düğün sonrası sandalye toplama kavgası: 1 ölü

17 dakika önce

BALIKESİR'in Manyas ilçesinde, sokak düğününde gecenin sonunda Mehmet Erkan Akbaş (23), davetlilerin oturduğu sandalyeleri toplamasını istediği gençler ile arasında çıkan kavgada, bıçaklanarak öldürüldü.

Düğün sonrası sandalye toplama kavgası: 1 ölü, System.String[]

BALIKESİR'in Manyas ilçesinde, sokak düğününde gecenin sonunda Mehmet Erkan Akbaş (23), davetlilerin oturduğu sandalyeleri toplamasını istediği gençler ile arasında çıkan kavgada, bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, dün gece Manyas ilçesinin kırsal Haydar Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Erkan Akbaş, mahallede yapılan sokak düğününde, gecenin sonunda, bir grup gençten davetlilerin oturduğu sandalyeleri toplamalarını istedi. Bu sırada gençler ile Akbaş arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Mehmet Erkan Akbaş göğsünden bıçaklandı.

İhbar üzerine mahalleye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Manyas Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akbaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Jandarma, olaya karıştıkları iddiasıyla M.T.M. (19), M.Y.M. (17), T. K. (19), E. P. (20) ve O.K.'yi (20) gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Bu arada, Mehmet Erkan Akbaş'ın uzman çavuşluk sınavını kazandığı ve çağrı beklediği belirtildi.

Mehmet Erkan, Manyas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 03:09 Kaynak: DHA
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