Düğün takıları kimin hakkı? Yargıtay'dan emsal karar

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (YHGK) düğün takılarıyla ilgili erkekleri ilgilendiren emsal bir karar aldı. Boşanmada takılarının paylaşımına ilişkin kriterleri belirleyen bu emsal karara göre düğünde erkeğe takılan "kadına özgü" olmayan takılar artık erkeğe verilebilecek.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan, kendi görüşlerini kapsadığını vurgulayarak, yeni uygulamayı sosyal medya hesabından şöyle anlattı:

1) Kadına takılan her türlü ekonomik değeri olan şey yine kadına aittir.

2)Erkeğe takılan ziynet eşyalarının "tamamı birden' karine olarak (istisna: yerel adet) kadına ait iken artık, karine olarak (istisna: yerel adet) sadece 'kadına özgü' olanlar kadına ait sayılacak. 'Kadına özgü' olmayan ziynet eşyası yani cumhuriyet altını, ata altın, yarım altın, çeyrek altın, gram altın gibi 'erkeğe' ait olacaktır.

3) Erkeğe takılan şey, eğer 'kadına özgü'olmayan bir şey ise erkeğe ait olacağından, erkeğe takılan paralar, para 'kadına özgü' bir şey olmadığından doğal olarak erkeğe ait olacaktır.

4) Erkeğe takılan ziynet eşyaları 'kadına özgü' olsa bile (bilezik, küpe, gerdanlık gibi) erkek eş, bu konuda 'yerel adet' olmadığını iddia ve ispat ederse 'kadına özgü' olanlar da erkeğe verilecektir.

5) Erkeğe takılan ziynet eşyasının 'kadına özgü' olup olmadığı konusunda 'çekişme çıkarsa' kuyumcu bilirkişi incelemesi yapılacaktır. Takılan ziynet eşyası hem erkek hem kadın tarafından kullanılan bir şey ise münhasıran 'kadına özgü' olmadığından erkeğe ait olacaktır.

6) Sandığa konulanlar 'taraflardan birine takılmadığı için' eşit olarak paylaşılmalıdır.

7) Eşler arasında paylaşım konusunda bir anlaşma varsa paylaşımda 'anlaşma kuralları' uygulanacaktır."

Son emsal karar ve Gençcan'ın açıklamaları ışığında okurum S.T.'ye annesinin taktığı aile yadigarı dört bilezik eğer aralarında özel bir anlaşma yoksa "kadına özgü" sayılacağı için eşinde kalacak görünüyor. Takılarla ilgili son kararı tabii ki, açılacak dava üzerine mahkeme verecek.