Düğün töreni sonrasında feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
1 saat önce
İzmir'de yaşanan feci kazada düğün eğlencesinden dönen 4 kişinin içinde bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:58 Kaynak: İHA
'de yaşanan feci kazada düğün eğlencesinden dönen 4 kişinin içinde bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre feci kaza, geçtiğimiz cumartesi günü Karşıyaka
ilçesinde meydana geldi. Düğün eğlencesinden gelen Samet Karadeniz
(29) idaresindeki otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıktı ve bariyerlere çarptı. Feci kazada adeta can pazarı yaşanırken olay yerine acil sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Karadeniz ve yanındaki yolculardan Davut Aktaş
'ın (32) hayatını kaybettiği belirlenirken otomobildeki yolculardan 2 kişi de yaralandı. Yaralı iki kadın, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. - İZMİR
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