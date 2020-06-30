Düğün ve toplantı salonlarında 1 Temmuz hazırlığı - Son Dakika

Düğün ve toplantı salonlarında 1 Temmuz hazırlığı

Van'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak faaliyetleri kısıtlanan düğün ve toplantı salonları yeniden açılışa hazırlanıyor.

Van'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak faaliyetleri kısıtlanan düğün ve toplantı salonları yeniden açılışa hazırlanıyor.

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İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında, Kovid-19 salgını nedeniyle faaliyetlerine ara verilen düğün ve toplantı salonları normalleşme süreciyle 1 Temmuz'da müşteri kabul etmeye başlayacak.

Kentte iş yerlerini sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde düzenlemeye başlaşan işletme sahipleri, düğün ve toplantı salonlarında temizlik çalışması yaptı.

Düğün ve toplantı salonu işletmecisi Bayram Bayramoğlu, uzun aradan sonra yeniden hizmete başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

"Devletimiz bu süreçte bizi yalnız bırakmadı"

Personelin, maske ve eldiven takarak çalışacağını, salonların da belirlenen kurallara uygun düzenlendiğini ifade eden Bayramoğlu, şunları kaydetti:

"Yeni tedbirler kapsamında çalışmalarımızı tamamladık, iş yerimizi dezenfekte ettik. Müşterilere sağlıklı ve hijyenik ortamda hizmet vereceğiz. 1 Temmuz'dan itibaren tüm misafirlerimizi salonumuza bekliyoruz. Masa ve sandalyelerimizi sosyal mesafeye göre düzenlendik. Salonumuzda her türlü önlemimizi aldık. Kurallara uymayan müşterilerimizi sürekli uyaracağız. Düğün ve toplantı salonlarının açılacağı haberi bizi çok sevindirdi. Devletimiz bu süreçte bizi yalnız bırakmadı. Personelimizin üç aylık maaşını ödedi."

Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 10:55 Kaynak: AA

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