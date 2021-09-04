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Düğün yapamadılar, aşı yaptılar - Son Dakika

Düğün yapamadılar, aşı yaptılar

04.09.2021 09:52

Düğün yapamadılar, aşı yaptılar Düğünlerini 8 ay erteleyen sağlıkçı çift, "Önemli olan halkımızın, bizim sağlığımız" "Biz çalışmaya devam ederiz yeter ki aşılarını yaptırsınlar" Sağlık çalışanı çift, korona virüse karşı birlikte görev yapıyor Pandemi nedeniyle 8 ay sonra düğünlerini...

Düğün yapamadılar, aşı yaptılar

Düğünlerini 8 ay erteleyen sağlıkçı çift, "Önemli olan halkımızın, bizim sağlığımız"

"Biz çalışmaya devam ederiz yeter ki aşılarını yaptırsınlar"

Sağlık çalışanı çift, korona virüse karşı birlikte görev yapıyor

İSTANBUL - Pandemi nedeniyle 8 ay sonra düğünlerini yapabilen hemşire Damla ve Ahmet Bıçak çifti, düğünlerinin ardından Covid-19'la mücadele için yeniden görevlerinin başına geçti. Kimi zaman yoğun bakımda kimi zaman aşılama çalışmalarında yer alan çift, "Düğün de olsa fedakarlık ettik önemli olan halkımızın, bizim sağlığımız. Zaman zaman o nöbetten çıkarken ben işe gelmiş oluyorum, beraber aşı çalışmalarına da katıldık. Biz burada yine çalışmaya devam ederiz yeter ki onlar gelsinler aşılarını yaptırsınlar" dedi.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde hemşirelik okuyan 25 yaşındaki Ahmet ve Damla Bıçak çifti eğitimlerini tamamlamalarının ardından görevlerine başladı. Damla hemşire İstanbul'a Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne Ahmet Bıçak ise Bursa Şehir Hastanesi'ne atanınca çift mesleklerini farklı şehirlerde yapmaya başladı. Bir süre sonra evlenme kararı alan çift, eş durumundan tayinlerini gerçekleştirerek Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde birlikte görev yapmaya başladı. Ancak dünyayı etkileyen Covid-19 pandemisine karşı görevlerini sürdüren çift, nikahlarından yaklaşık 8 ay sonra düğünlerini yapabildi. Temmuz ayında gerçekleştirdikleri düğünleriyle büyük mutluluk yaşayan çift, düğünlerinde pandemi kurallarına da dikkat etti.

Sağlıkçı çift, herkesi aşı olmaya davet etti

Düğünlerinin ardından yeniden mesailerine başlayan çift, aynı hastanede zaman zaman aşılama çalışmalarında beraber görev alıyor. Kimi zaman ise biri sabah çalışırken diğeri akşam çalışıyor. Çift, mesailerinin uymadığı günlerde hastanede kalarak birbirlerine yardım ediyor. Salgınla mücadeleyi birlikte yürüten çiftten Damla Bıçak eşinin aşılarını da kendisi yaptı. Önemli olanın her zaman sağlık olduğuna dikkat çeken ikili, düğünlerini erteleseler de görevlerini çok severek yaptıklarını ifade ederek herkesi aşı olmaya davet etti.

"Biz çalışmaya devam ederiz yeter ki aşılarını yaptırsınlar"

Aynı hastanede eşiyle birlikte pandemide görev yapan ve düğünlerini ertelemek durumunda kalan hemşire Ahmet Bıçak, "Düğün yapmaya karar verdik ama Covid'in de yüksek oranda nüksetmesiyle beraber düğün yapamadık nikah yapmak, düğünümüzü ertelemek zorunda kaldık. Kapanma süreçleriyle birlikte evdeki hesap çarşıya uymadı. Sürekli ertelemek zorunda kaldık. Zaten izinlerimiz falan da kapanmıştı. Bu yüzden baya bir erteledik. Sonunda aşının etkisiyle beraber vaka sayıları biraz daha düştü. Bunun neticesinde de düğünümüzü gerçekleştirdik temmuz ayında. Düğünümüzü yapamadık o süreçte kendi aşımızı da yaptık. Birçok kişinin de aşısını beraber yaptık. Eşimle beraber aşı çalışmalarına katıldık. Daha önce eşim Covid servisinde çalıştı ben Covid yoğun bakımda çalıştım. O zamanlar Covid olan arkadaşlarımız oldu onların yerine nöbet tuttuk, yeri geldi çok uzun süreler birbirimizi göremedik. Buradan herkesi aşı olmaya davet ediyoruz. Kesinlikle aşılarını olsunlar, biz burada yine çalışmaya devam ederiz yeter ki onlar gelsinler aşılarını yaptırsınlar. Biz burada her zaman sağlık ordusu olarak hazırız" dedi.

"O nöbetten çıkarken ben işe gelmiş oluyorum"

Eşiyle aynı hastanedeki mesailerine ilişkin konuşan hemşire Ahmet Bıçak, "Ben mesela gündüz çalıştığım bir gün beşte çıkıyorum, eşim o gün nöbete gelmiş oluyor. Sabah çıkacak oluyor bırakıp gidemiyorum, işini ne kadar hafifletebilirsem yardımcı olmaya çalışıyorum. Birlikte o şekilde vakit geçirmeye çalışıyoruz. O nöbetten çıkarken ben işe gelmiş oluyorum. Hastanede 5-10 dakika ayaküstü sohbet ettiğimiz zamanlar da oluyor. Yöneticilerimiz de sağ olsun, aşı da bizi beraber çalıştırdılar. Düğünümüzü erteledik, sabrettik, çalıştık. Siz karı koca mısınız, ne güzel diye tepkiler alıyoruz" şeklinde konuştu.

"Düğün de olsa fedakarlık ettik, önemli olan sağlığımız"

Eşiyle aynı hastanede görev yapmasına ilişkin konulan hemşire Damla Bıçak, "Aynı hastanede çalışıyoruz, bu konuda diğer arkadaşlarımıza göre şanslıyız. Yaklaşık 7-8 ay sonra düğün yaptık sebebi de Covid'den dolayı ertelemek zorunda kaldık, herkes gibi. Burada pandemiyle mücadele ediyoruz tabi ki biz de bazı şeylerden fedakarlıklarda bulunduk. Pandemi olduğu için birilerinin fedakarlık etmesi gerekiyordu. Bu nedenle düğün de olsa fedakarlık ettik mutluyuz önemli olan halkımızın, bizim sağlığımız. Birlikte geliyoruz ama ben 24'e devam ediyorum. Eşim mesela beşte çıkıyor gündüzcü olmuş oluyor, ertesi gün tekrardan gündüze geliyor. Ben izinli olmuş oluyorum. 3-4 gün denk gelmediğimiz zaman oluyor. Mutluluklarınızı ertelememek, salgınla mücadele etmek için bu salgına son vermek için halkımızı aşı olmaya davet ediyoruz. Eşimin 2 doz aşısını da ben yaptım" ifadelerini kullandı.

(HK- MB-ÖFA

Düğün yapamadılar, aşı yaptılar
Düğün yapamadılar, aşı yaptılar
Düğün yapamadılar, aşı yaptılar
Düğün yapamadılar, aşı yaptılar

Şehir Hastanesi, Koronavirüs, Pandemi, Düğün, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Düğün yapamadılar, aşı yaptılar - Son Dakika


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