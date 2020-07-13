Düğün yapılan sokağa uyarıya giden ekibe saldırı: 4 polis yaralı - Son Dakika

Düğün yapılan sokağa uyarıya giden ekibe saldırı: 4 polis yaralı

AFYONKARAHİSAR'da, sokak düğünü yapan aileye koronavirüs tedbirleri kapsamında, eğlencenin sonlandırılması için uyarıda bulunan polis ekibi, alkollü 5 kişinin saldırısına uğradı.

AFYONKARAHİSAR'da, sokak düğünü yapan aileye koronavirüs tedbirleri kapsamında, eğlencenin sonlandırılması için uyarıda bulunan polis ekibi, alkollü 5 kişinin saldırısına uğradı. Saldırıda 4 polis yaralanırken, 6 kişi gözaltına alındı.

Olay, gece yarısı Kanlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekibi, mahalleye gelerek, devam eden sokak düğününü koronavirüs tedbirleri kapsamında sonlandırmak istedi. Polisler, düğün sahibi ve müzisyenlerle görüşürken, alkollü grup da küfür ve hakarete başladı. Alkollü kişiler, sonrasında polislere sandalye ve masalarla saldırdı. Bunun üzerine bölgeye takviye ekip istendi. Saldırganlarla ekipler arasında arbede devam edince bu kez özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri olay yerine sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin müdahalesiyle düğün sahibi ile birlikte saldırıya karışan 5 kişi, gözaltına alındı.Olayda masa ve sandalye darbeleriyle yaralanan 4 polis, sağlık görevlilerince ambulansta yapılan müdahalelerinin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Polislerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Gözaltına alınan bir gencin babası ise çocuğunun olayla ilgisi olmadığını belirterek, serbest bırakılmasını istedi.

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Kanlıca, Afyon, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 13:33 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Düğün yapılan sokağa uyarıya giden ekibe saldırı: 4 polis yaralı - Son Dakika
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