Düğün yapılan sokağa uyarıya giden ekibe saldırı: 4 polis yaralı (2) - Son Dakika

Afyonkarahisar'da sokak düğününü sonlandırmak isteyen polis ekiplerine saldıran ve 4 polis memurunu yaralayan 6 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi 'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüheliler daha sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelinin yakınları, adliye önünde bekledi.

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