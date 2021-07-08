Sandıklı'da matbaalarda "davetiye" yoğunluğu - Son Dakika

Sandıklı ilçesinde 1 Haziran itibariyle yasakların kalkması ve hayatın normale dönmeye başlamasıyla birlikte matbaa sektöründe de yoğunluk yaşanmaya başladı.

İlçede özellikle düğün kısıtlamalarının belirli kurallar çerçevesinde gevşetilmesi ile birlikte, matbaalarda davetiye konusunda talep yoğunluğu yaşanıyor.

İlçede 1975 yılında Hüseyin Sarıkaya tarafından kurulan matbaada ikinci kuşak olarak baba mesleğini devam ettiren Oğuz Sarıkaya gazetecilere yaptığı açıklamada, normalleşme süreci ile birlikte düğün, nişan, söz kesimi, sünnet ve benzeri etkinliklerin belli kurallar çerçevesinde başlamasıyla, matbaa işlerinin de arttığını söyledi.

Pandemi nedeniyle matbaa sektörünün çok sıkıntılı günler geçirdiğini belirten Sarıkaya, şunları kaydetti:

"1 yıldır durgun olan düğün sektörünün normalleşme sürecinden sonra yaklaşık 10 gündür yoğunluk yaşanmaya başladı. Bizlerde davetiye siparişlerinde yavaş yavaş yoğunluk yaşamaya başladık. Uzun zamandır matbaa piyasası durgun günler geçirdi. İnşallah hayırlısıyla pandemi tamamen biter de insanlar normal hayatlarına devam eder."