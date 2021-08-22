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Düğün yemeği yaklaşık 40 kişiyi zehirlendi - Son Dakika

Düğün yemeği yaklaşık 40 kişiyi zehirlendi

22.08.2021 08:37
Düğün yemeği yaklaşık 40 kişiyi zehirlendi, System.String[]

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düğünde dağıtılan tavuk pilavdan yiyen yaklaşık 40 kişi zehirlendi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düğünde dağıtılan tavuk pilavdan yiyen yaklaşık 40 kişi zehirlendi. Onlarca kişi ambulanslar ile hastanelere sevk edildi.

Olay, gece saatlerinde Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Nusretiye Mahallesinde meydana geldi. Kıyar ailesinin Derbent'te ki düğün cemiyetinin ardından misafirlere evde tavuk pilav ikram etti. İkram edilen yemeğin ardından bir süre sonra mide bulantısı ve kusma başlayınca sağlık ekiplerine haber verildi. Kendilerini daha iyi hissedenler araçlarla hastaneye giderken, durumları kötü olanlar hemen 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen çok sayıda sağlık ekibi gıda zehirlenmesi yaşayan vatandaşlara ilk müdahaleyi yaparak çevre hastanelere kaldırdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Düğün yemeği yaklaşık 40 kişiyi zehirlendi
Düğün yemeği yaklaşık 40 kişiyi zehirlendi
Düğün yemeği yaklaşık 40 kişiyi zehirlendi
Düğün yemeği yaklaşık 40 kişiyi zehirlendi
Düğün yemeği yaklaşık 40 kişiyi zehirlendi

Kocaeli, Derbent, Tavuk, Düğün, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Düğün yemeği yaklaşık 40 kişiyi zehirlendi - Son Dakika


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