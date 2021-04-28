Düğün yemeğini Afrika'da verdiler - Son Dakika

AMASYA'da bu yaz evlenecek olan Merve Kara (28) ve Burak Koçak (30) çifti, düğünlerinde verecekleri yemeğin parasını bir dernek aracılığıyla Afrika ülkesi Uganda'da ihtiyaç sahiplerine bağışladı. Afrika'ya iftar sofrası' kampanyasına katılan çiftin bağışıyla 300 kişiye iftar verildi.

Amasya Belediyesi'nde görevli Merve Kara ve Burak Koçak çifti bir süre önce evlilik kararı aldı. 7 Temmuz'da dünya evine girecek çift düğünlerinde vermek istediği yemeğin parasını bir dernek aracılığı ile Uganda'da ihtiyaç sahiplerine bağışladı. 'Afrika'ya iftar sofrası' kampanyasına katılan çiftin bağışıyla 300 kişiye iftar verildi. İftar görüntülerinin ulaştırıldığı çift, mutluluk yaşadı.

'DÜĞÜNLERDE YEMEKLER ZİYAN OLUYOR'Görüntüleri izleyince duygulandığını belirten Burak Koçak, "Düğünümüz için organizasyon yapmıştık. Düğün yemeğimizi de Yesevi Derneği aracılığıyla Afrika Uganda'daki Müslüman kardeşlerimize gönderdik. Onlar aracılığıyla güzel bir niyetimiz oldu. Onun içinde çok mutluyuz, huzurluyuz. Herkesin bu şekilde yapmasını da isteriz. Çünkü bazı yemekler düğünlerde ziyan oluyor. Şimdi ise en azından oradaki Müslüman kardeşlerimizin kalplerine dokunmuş oluyoruz. Yüzlerindeki gülücükler bize yetiyor. Bir Ramazan günü olması da bizim için ayrıca çok güzel oldu" dedi.'HERKESİ KAMPANYAYA DAVET EDİYORUZ'Bağışın ardından duyduğu huzuru anlatan Merve Kara ise, "O kadar mutlu oldum ki anlatamam. Benim hiç aklımda böyle bir şey yoktu. Nişanlım söyleyince biz de çok mutlu olduk ve böyle yapmaya karar verdik. Kendisine de buradan teşekkür ediyorum. Böyle güzel kalpli bir nişanlım olduğu için ayrıca mutlu oldum. Herkesi bu gibi kampanyalara katılmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Yesevi Yardım Hareketi Derneği Karadeniz Bölge Sorumlusu Engin Keşoğlu ise genç çifte tebriklerini iletti.