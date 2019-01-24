Son Dakika Haberleri: Düğün Yolunda Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı

Düğün Yolunda Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı

1 saat önce

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında aynı aileden bir çocuk öldü, 4 kişi yaralandı.

Düğün Yolunda Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında aynı aileden bir çocuk öldü, 4 kişi yaralandı.

Mustafa Demir idaresindeki 07 GIS 63 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Hilvan karayolunun 15. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü ile çocukları Ebubekir (3) Hediye (5) ve Hikmet (7) ile dedeleri Mehmet Demir yaralandı.

Ambulanslarla Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ebubekir Demir müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralıların, Siverek ilçesindeki bir düğüne katılmak üzere kent merkezinden yola çıktığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:14 Kaynak: AA

Şanlıurfa, Güncel
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