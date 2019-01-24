Düğün Yolunda Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı
2 saat önce
Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında aynı aileden bir çocuk öldü, 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa
'da meydana gelen trafik kazasında aynı aileden bir çocuk öldü, 4 kişi yaralandı. Mustafa Demir
idaresindeki 07 GIS 63 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Hilvan
karayolunun 15. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü ile çocukları Ebubekir (3) Hediye (5) ve Hikmet (7) ile dedeleri Mehmet Demir yaralandı.
Ambulanslarla Mehmet Akif İnan
Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ebubekir Demir
müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yaralıların, Siverek
ilçesindeki bir düğüne katılmak üzere kent merkezinden yola çıktığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:15 Kaynak: AA
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