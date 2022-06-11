Minibüstekilerin, Ali İhsan Uydaş ile Yasemin Tekin'in saat 12.00'de Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde yapılması planlanan düğün kınasına gittikleri öğrenildi. Bastırılan davetiyede ise, düğünün yarın Dursunbey ilçesinde yapılması planlanıyordu.

Balıkesir 'in Dursunbey ilçesinde, düğüne gitmekte olanların içinde bulunduğu minibüs ile süt taşıma tankerinin kafa kafaya çarpıştığı kazada, yaşamını yitirenlerin ve yaralıların kimlikleri belli oldu.

Kaynak: DHA

Ali İhsan Su, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Düğün yolunda kaza: 8 ölü, 10 yaralı (2) - Son Dakika

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