Düğün yolunda kaza: 8 ölü, 10 yaralı (2) - Son Dakika
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Düğün yolunda kaza: 8 ölü, 10 yaralı (2)

11.06.2022 18:27
Düğün yolunda kaza: 8 ölü, 10 yaralı (2)

KİMLİKLER BELLİ OLDUBalıkesir'in Dursunbey ilçesinde, düğüne gitmekte olanların içinde bulunduğu minibüs ile süt taşıma tankerinin kafa kafaya çarpıştığı kazada, yaşamını yitirenlerin ve yaralıların kimlikleri belli oldu.

KİMLİKLER BELLİ OLDU

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, düğüne gitmekte olanların içinde bulunduğu minibüs ile süt taşıma tankerinin kafa kafaya çarpıştığı kazada, yaşamını yitirenlerin ve yaralıların kimlikleri belli oldu.

Dursunbey'den Balıkesir'deki bir düğün kınasına gitmek için yola çıkanların içinde bulunduğu Süleyman Altınyurt (38) yönetimindeki 10 AEA 731 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen Ali İhsan Güven'in (36) kullandığı 10 F 4942 plakalı süt taşıma tankeri, kafa kafaya çarpıştı.Kazada minibüs sürücüsü Süleyman Altınyurt ile Ayşe Karaca (59), Aysel Turhan (46), Emine Turhan (67), Ayşe Atik (49), Hatice Karakoç (49), Ramazan Konak (52) ve Meryem Cebeş (41) hayatını kaybetti. Kazada yaralanan süt taşıma tankerinin sürücüsü Ali İhsan Güven ile Döndü Konak (50), Rabia Ülkü Konak (21), Hediye Konak (62), Mehmet Karakoç (57), Eslem Cebeş (7), Ceyda Cebeş (13), Ummuhan Uydaş (43), Ayşe Tok ve Aynur Tahtalı'nın (5) tedavileri sürüyor.  Öte yandan, olayla ilgili açıklama yapan Kırsal Kızılöz Mahallesi Muhtarı Halil Akcan, "Minibüstekiler, düğün kınası için Balıkesir'e kız tarafına gidiyordu" dedi.

Minibüstekilerin, Ali İhsan Uydaş ile Yasemin Tekin'in saat 12.00'de Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde yapılması planlanan düğün kınasına gittikleri öğrenildi. Bastırılan davetiyede ise, düğünün yarın Dursunbey ilçesinde yapılması planlanıyordu.

Ramazan FİLİZ/ BALIKESİR,


Düğün yolunda kaza: 8 ölü, 10 yaralı (2)
Düğün yolunda kaza: 8 ölü, 10 yaralı (2)
Düğün yolunda kaza: 8 ölü, 10 yaralı (2)
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Kaynak: DHA

Ali İhsan Su, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düğün yolunda kaza: 8 ölü, 10 yaralı (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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